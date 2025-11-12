Рассказываем, можно ли садить чеснок после лука под зиму и как быть с петрушкой и укропом.

Лук сам по себе считается хорошим предшественником для многих овощей, но подходит он далеко не всем. Давайте разберемся, можно ли сеять морковь после лука, редис, помидоры и, собственно, сажать сам лук или чеснок под зиму.

Что нельзя сажать после лука

Дачники часто задаются вопросом, можно ли сажать картофель после лука или можно ли сажать помидоры после лука и чеснока? Лук (и чеснок тоже) имеет свойство обеззараживать почву, поэтому на грядке после него можно сажать многие культуры - пасленовые, капустные, тыквенные. Хорошо будут расти кабачки, патиссоны, баклажаны, тыква, кукуруза, клубника, посаженные под зиму морковка, свекла. Если говорить о том, можно ли сажать редис после лука под зиму, то это тоже хороший вариант. Для помидоров-огурцов луковая грядка тоже подойдет, но предварительно весной ее советуют "подкормить".

Но вот касательно того, можно ли сажать лук после лука или же чеснок, как делают очень многие, то это нежелательно. Все луковичные культуры, в том числе и цветы, - "родственники" между собой. Они болеют одними и теми же болезнями, их едят одни и те же вредители. Поэтому, сажая каждый год луковичные на одной грядке, вы просто устраиваете для них "праздник живота". Нехорошо сажать после луковичных и некоторые виды зелени, которую часто сеют под зиму.

Итак, после лука нельзя сажать:

лук и чеснок;

укроп;

шпинат;

горчицу;

кинзу;

мяту;

кресс-салат;

фенхель;

многолетний и декоративный лук.

Также плохо приживаются на луковичной грядке тюльпаны, гладиолусы, нарциссы и лилии.

