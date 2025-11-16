Девам советуют быть внимательными к словам и решениям, чтобы избежать конфликтов.

Составлен гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября 2025 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Солнце и Меркурий входят в знак Стрельца, а Новолуние происходит в Скорпионе, создавая особую энергетику. Ретроградный Меркурий возвращается в Стрелец в среду, открывая новые понимания личной философии и убеждений. Общая карта Таро на неделю - "Влюбленные", символизирующая выбор в отношениях. Карта подчеркивает, как ваше самовосприятие влияет на взаимодействие с окружающими.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта - "Девятка Жезлов". Эта неделя напоминает о вашей стойкости и упорстве. "Девятка Жезлов" символизирует способность преодолевать трудности и находить силы в любых ситуациях. После Новолуния в Скорпионе вы осознаете ценность близких отношений. Возможны обмены секретами, ресурсами или информацией, что приведет к новым путешествиям или важным событиям. С переходом Солнца и Меркурия в Стрелец настало время пересмотреть жизненные цели и план действий.

Телец

Ваша карта - "Колесо Фортуны", перевернутая. Контроль для вас важен, но следует различать, за что вы реально отвечаете. Перевернутая "Колесо Фортуны" предупреждает о возможных потерях контроля или внезапных переменах, которые могут вывести из равновесия. Энергия Скорпиона на неделе усиливает склонность к микроменеджменту и чрезмерной опеке, создавая напряжение в отношениях и финансовых вопросах. Используйте это время, чтобы пересмотреть личные границы и доверять процессу.

Близнецы

Ваша карта - "Четверка Пентаклей", перевернутая. Любопытный характер побуждает вас узнавать новое и помогать другим. Новолуние в Скорпионе напоминает о необходимости заботы о собственном благополучии. Солнце в секторе партнерства подчеркивает возможности для любви или успешных деловых связей. Одиноким Близнецам стоит определить свои желания и потребности и стать тем, кого хотят привлечь. Эта неделя благоприятна для пересмотра приоритетов в отношениях, особенно в финансовых и эмоциональных вложениях.

Рак

Ваша карта - "Колесница". Ваша мягкость сочетается с внутренней твердостью и решимостью. "Колесница" напоминает сохранять контроль и присутствие духа в сложных ситуациях. С наступлением солнечного сезона Стрельца и ретроградного Меркурия важно заботиться о нервной системе. Избегайте перегрузок, находите время для расслабления и восстановления душевного равновесия. Эта неделя благоприятна для укрепления отношений с близкими, восстановления доверия и баланса между личными амбициями и потребностями партнера.

Лев

Ваша карта - "Туз Кубков". "Туз Кубков" символизирует начало новой эмоциональной главы. Новолуние в доме и семье может вызвать переоценку условий проживания или желание перемен. Неделя благоприятна для новых проектов, укрепления семейных связей и улучшения эмоциональной атмосферы. Путешествия и временные изменения помогут понять, что нужно для комфорта и стабильности. С переходом Солнца и Меркурия в Стрелец можно пересмотреть цели и открыть новые перспективы в личной жизни и профессиональной сфере.

Дева

Ваша карта - "Восьмерка Жезлов". Вы цените точность и осторожность. "Восьмерка Жезлов" напоминает действовать решительно и быстро, когда это требуется. Ретроградный Меркурий в секторе дома и семьи может создавать трудности в коммуникации с родственниками. Будьте внимательны к словам и решениям, чтобы избежать конфликтов. Неделя может принести неожиданные события, требующие адаптации и гибкости. Сосредоточьтесь на приоритетах и используйте навыки планирования для достижения лучших результатов.

Весы

Ваша карта - "Девятка Кубков". "Девятка Кубков" символизирует исполнение желаний и гармонию. Новолуние открывает возможности для финансовых и личных инициатив. Солнце и Меркурий в секторе общения усиливают влияние слов и коммуникации на реализацию целей. Это благоприятное время для продвижения в карьере, укрепления связей и реализации желаний. Неделя подходит для уточнения целей, планирования будущего и благодарности за достижения. Ваши мечты могут материализоваться при ясном намерении.

Скорпион

Ваша карта - "Туз Жезлов", перевернутая. Перевернутый "Туз Жезлов" напоминает о важности отдыха и заботы о себе. Даже в моменты слабости вы способны на многое, но важно не перегружать себя. Новолуние в знаке подчеркивает необходимость личных границ, освобождения пространства и внимания к собственным потребностям. Время благоприятно для размышлений, планирования и подготовки к будущим проектам. Солнце и Меркурий в Стрельце дают возможность переоценить приоритеты в жизни и отношениях.

Стрелец

Ваша карта - "Пятерка Кубков", перевернутая. Карта указывает на завершение прошлых проблем и освобождение от старых разочарований. Перевернутая "Пятерка Кубков" помогает увидеть новые возможности и вдохновляет на обмен опытом. Ретроградные Солнце и Меркурий помогают увидеть свет в конце туннеля и двигаться вперед. Новолуние стимулирует открытость и обмен знаниями с другими. Неделя благоприятна для восстановления отношений, исправления ошибок и реализации задуманного.

Козерог

Ваша карта - "Тройка Жезлов". "Тройка Жезлов" символизирует прогресс, планирование и открытие новых возможностей. Ваша сила воли и целеустремленность помогут взять жизнь под контроль. Новолуние активирует контакты и социальную сеть, открывая новые знакомства и расширение круга друзей. Неделя благоприятна для карьеры, обучения и расширения личного влияния. Можно смело двигаться вперед, опираясь на опыт и навыки.

Водолей

Ваша карта - "Повешенный". "Повешенный" напоминает о важности терпения и переосмысления стратегий. Иногда нужно сделать паузу, чтобы лучше понять ситуацию и выбрать путь. Новолуние акцентирует необходимость пересмотра карьерных и профессиональных целей. Иногда придется идти вперед одному, что нормально для лидера. Неделя благоприятна для анализа, планирования и уточнения приоритетов. Ваши идеи могут потребовать времени, но принесут значимые результаты.

Рыбы

Ваша карта - "Шестерка Кубков", перевернутая. Перевернутая "Шестерка Кубков" побуждает смотреть вперед и не застревать в прошлом. Новолуние открывает возможности для новых начинаний, реализации амбиций и укрепления уверенности. Солнце и ретроградный Меркурий в секторе работы помогут сосредоточиться на задачах и найти новые пути для профессионального роста. Неделя благоприятна для восстановления гармонии в личной жизни, новых проектов и укрепления внутреннего равновесия.

