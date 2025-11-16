Рассказываем, почему люди в Лихтенштейне такие богатые, и чем привлекательна жизнь в этом крошечном княжестве.

Лихтенштейн - одна из самых маленьких стран Европы, которую легко пропустить на карте, но невозможно забыть, если однажды о ней узнать. Карликовая по площади - как пятая часть Киева, она умудрилось стать богатейшей и одной из самых стабильных в Европе. Рассказываем, почему Лихтенштейн - отдельное государство, как оно появилось, чем поражает туристов и что делает ее уникальной.

Напомним, что с 12 октября 2025 года пересечение границы с ЕС и стран Шенгенской зоны происходит по новым правилам.

Что означает слово Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн - небольшая страна, микрогосударство в самом сердце Европы:

Видео дня

столица его - Вадуц;

население - около 39 000 человек;

площадь - чуть более 160 кв. км;

на западе и юге оно граничит со Швейцарией, а на востоке - с Австрией, выхода к морю нет;

официальный язык - немецкий, а валюта - швейцарский франк.

Название "Лихтенштейн" княжество получило от правящей династии, которая, в свою очередь, носит имя родового замка Лихтенштайн в Австрии - буквально означает "светлый камень".

На территории нынешнего Лихтенштейна изначально были феодальные владения Шелленберг и Вадуц. В 1507 году Вадуцу был предоставлен суверенитет, а позднее эти земли перешли к семье Лихтенштейнов. В 1719 году Шелленберг и Вадуц объединили в княжество Лихтенштейн. В 1806 году оно вошло в Рейнский союз, а в 1866 году, при князе Йоханне II, получило полную независимость.

Чем славится Лихтенштейн - 10 удивительных фактов о стране

Маленькая страна имеет массу интересных особенностей. Мы выбрали несколько самых примечательных.

Лихтенштейн полностью расположен в Альпийских горах. Его территория покрыта живописными горными пейзажами, что формирует уникальный климат, способствует активному отдыху и создает характерную альпийскую атмосферу.

В Лихтенштейне нет железной дороги и аэропорта - доехать сюда можно только на автомобиле или автобусе. Ближайшие международные аэропорты и станции находятся в Швейцарии и Австрии. Велосипед - самое популярное средство передвижения у местных.

Если говорить, какой уровень жизни в Лихтенштейне, то он входит в число стран с самым высоким ВВП на человека в мире. Это связано с небольшим числом жителей и развитой экономикой, а благоприятные условия для бизнеса и низкие налоги привлекают инвесторов. Это способствует экономическому процветанию и высокому уровню жизни в княжестве, вот почему Лихтенштейн - самая богатая страна.

В Лихтенштейне почти нет преступности - многие не запирают двери, а в полиции работает менее ста человек. В тюрьме, что рассчитана на 20 человек, сидит не более 10 заключенных. Интересно, что еду им доставляют из ресторанов, так как содержать собственного повара невыгодно.

В Лихтенштейне зарегистрировано больше компаний, чем жителей, сюда идут из самых разных отраслей - от финансовых услуг до производства.

Лихтенштейн отличается стабильной и сильной экономикой и практически не имеет внешнего долга. Все это благодаря развитому банковскому сектору, низкому уровню безработицы и благоприятным условиям для бизнеса.

В Лихтенштейне нет армии. Княжество придерживается нейтралитета и в вопросах обороны полагается на Швейцарию - так они договорились. Последний раз Лихтеншейн пошел было воевать в 1866 году, когда шла австро-прусская война. Княжество отправило к союзникам 80 солдат, которым не удалось повоевать, но домой вернулось 81 человек. Существует несколько версий, почему Лихтенштейн вернулся с 81 солдатом: по одной из них к воякам примкнул австрийский офицер связи, по другой - итальянский дезертир.

В Лихтенштейне можно на сутки арендовать всю страну. Цена вопроса - $70 000. В эту стоимость входит экскурсия по столице Вадуцу, посещение старинных замков, дегустация коллекционных вин, катание в Альпах и праздничный фейерверк.

В Лихтенштейне супруги облагаются налогом как один человек - такая система стимулирует укрепление семейных ценностей и может служить эффективной мерой для решения демографических вопросов.

В Лихтенштейне у фермеров существует необычная традиция - они публикуют некрологи в память о погибших коровах.

Таким образом фермеры проявляют уважение к своим животным и подчеркивают значимость сельского хозяйства страны.

Можно ли украинцам въезжать в Лихтенштейн

Как уже говорили выше, Лихтеншейн придерживается нейтралитета и не входит ни в блок стан НАТО, ни в Евросоюз - но участвует в Шенгенском соглашении.

Треть жителей страны - иностранцы, в основном австрийцы и швейцарцы. Украинцы также могут въезжать в Лихтенштейн: для краткосрочных поездок до 90 дней (в течение каждых 180 дней) виза не требуется при наличии действующего биопаспорта. На более длительное время нужно оформить соответствующую шенгенскую визу или вид на жительство.

В связи с войной с РФ украинцы, которые въехали в Лихтенштейн после 24 февраля 2022 года, могут обратиться за временной защитой "Статус S". Этот статус предоставляет право на проживание и работу, а также освобождает от необходимости получения шенгенской визы для краткосрочных поездок.

Вас также могут заинтересовать новости: