Восстановление энергетической системы Украины - одна из крупнейших инвестиционных возможностей Европы. Об этом сообщил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.

"Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвестиционных возможностей Европы, но она не станет реальностью без смелых партнерств и более разумных подходов к распределению рисков", - написал он.

Отем рассказал, что финансирование энергетического перехода Украины является одной из центральных тем на COP30 в украинском павильоне.

Видео дня

"От крупных ветровых электростанций до солнечных панелей на крышах малого бизнеса - месседж один: публичные и частные инновации вместе могут профинансировать устойчивость на каждом уровне", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.