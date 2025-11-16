После подрыва Каховской ГЭС вместе с водой вымыло миллионы тонн ила.

Дельта Днепра лежит под слоем ила толщиной в метры, пока лес на бывшем дне Каховского водохранилища поражает скоростью роста. Об этом рассказал эколог "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк для "Эспрессо".

По его словам, после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, мы стали свидетелями уникального природного явления.

"Дно бывшего водохранилища за два сезона заросло настоящим пойменным лесом - иво-тополевым лугом, который был там до затопления и строительства ГЭС. Деревья за первый год выросли до 3,5 м, за второй - до 7 м. Такого темпа роста никто никогда не видел и не мог предвидеть. Больше вам скажу, если бы мне или моим коллегам кто-то об этом раньше сказал, мы бы просто не поверили! А оказывается, что тот пух от ив и тополей несет в себе очень живучие семена, они настолько мелкие, что их почти не видно глазом", - отметил Василюк.

Эколог отметил, что таким образом сложились идеальные условия, поскольку затопление произошло во время плодоношения этих деревьев и их пух разлетелся по всему водохранилищу.

"Когда вода отходила, тогда каждая следующая волна отступала на несколько сантиметров, равномерно засевая этот пух на площади двух тысяч квадратных километров. Это удивительное явление, увидеть которое современным исследователям удалось", - добавил специалист.

Он отметил, что сейчас этот лес является очень густым. Сначала там проросло до 90 деревьев на квадратный метр, поэтому при таком количестве речь идет о 40 млрд проростков.

"Но это еще не лес полностью, для этого, по нашим подсчетам, должно остаться примерно 1 дерево из 200. Но как природа выберет это одно дерево и куда денутся все остальные? Вот этого мы не знаем, только сможем узнать через некоторое время", - объяснил исследователь.

В то же время Василюк сказал, что с подрывом ГЭС также возникла и огромная проблема.

"Ведь вместе с водой вымыло миллионы тонн ила, который накрыл дельту Днепра и плавни. Там жили 12 видов моллюсков, ракообразных и других водных организмов, известных только из нижнего течения Днепра. Сейчас вся их зона обитания под слоем ила. Живы они или вымерли - мы не знаем, потому что это до сих пор зона боевых действий", - подытожил эколог.

Также Алексей Василюк рассказал, что после боевых действий наши поля захватывают чужеродные растения, которые нельзя остановить. Он пояснил, что чужеродные виды происходят из засушливых регионов земли, поэтому с изменением климата они легко вытесняют местные виды растений, которые не готовы к новым условиям.

"Более того - именно они первыми захватывают новые территории, лишенные растительности, как вот заброшенное поле. Вся эта заброшенная земля после боев, разрушенные города и села, заминированные поля, вот там это работает. В течение многих лет здесь были поля и почти не оставалось местной растительности, поэтому оккупированные территории стали удобным местом для прихода тех чужеродных растений, которым нужны засушливые условия", - отметил эколог.

Кроме того, в Чернобыле заметили удивительную гусеницу. Речь идет о бражнике подмаренниковом, который имеет рог. Окраска может быть разной: от ярко-зеленого до темно-бурого или почти черного.

"Весной из куколки появляется взрослая бабочка - один из самых красивых представителей семейства бражникових. Ее легко узнать по ярким, контрастным узорам на крыльях: передние - оливково-бурые с белыми полосами, а задние - розово-красные с черными и белыми полями", - рассказали исследователи.

