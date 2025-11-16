Понтифик призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.

Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние российские удары по территории Украины, в частности, по Киеву. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

В частности, понтифик поделился, что с "грустью" следит за новостями о войне в Украине. Он отметил, что атаки приводят к тому, что семьи остаются без крыши над головой с наступлением холодов.

"С грустью слежу за новостями о нападениях, которые продолжают происходить в многочисленных украинских городах, в частности в Киеве. Эти нападения приводят к смертям и ранениям, среди которых дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", - написал Папа Римский.

Он отметил, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям и призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.

"Уверяю в своей близости к людям, которые подверглись таким суровым испытаниям. Мы не должны привыкать к войне и разрушениям! Давайте помолимся вместе за справедливый и длительный мир в растерзанной войной Украине", - добавил понтифик.

Последствия последней атаки РФ по Киеву

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, применив беспилотники и ракеты. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки погибли шестеро жителей города, еще 36 человек получили ранения. Кличко также добавил, что шестеро пострадавших находятся в стационаре, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Госагентство по управлению зоной отчуждения 15 ноября сообщило, что в результате российского обстрела Киева погибла вдова первой жертвы Чернобыльской катастрофы Наталья Ходимчук. Ее муж Валерий в 1986 году работал старшим оператором главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока ЧАЭС, его тело навсегда так и осталось под завалами на станции. Наталья жила в многоэтажном доме на Троещине, в котором поселили бывших работников ЧАЭС с семьями. Именно в этот дом в ночь на 14 ноября попал российский "Шахед".

