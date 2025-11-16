Авианосец USS Gerald R. Ford может оставаться в море в течение 25 лет

За свою долгую историю ВМС США имели в своем составе множество кораблей различных типов, однако некоторые из них поистине выделяются мощью и смертоносностью. Как пишет Slashgear, по данным ВМС США самым смертоносным военным кораблем, находящимся в строю на сегодняшнее время, является авианосец USS Gerald R. Ford.

Его первое боевое развертывание состоялось в ходе восьмимесячного круиза в 2023 году. В октябре 2025 года он был направлен в Карибское море в преддверии операций по борьбе с наркотиками в Венесуэле и вокруг неё.

Почему он заслужил свою репутацию

Водоизмещение корабля составляет более 100 000 тонн, длина — 1100 футов (около 335 метров), а экипаж — до 4600 человек. Его системы значительно совершеннее, чем у предыдущих авианосцев класса "Нимиц", и он запускает самолёты гораздо чаще благодаря усовершенствованной системе электромагнитного пуска самолётов (EMALS).

Видео дня

В конечном счёте, основная смертоносность и сила Ford заключаются в его воздушном крыле, состоящем в основном из истребителей F/A-18E/F, а также EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeyes и вертолётов MH-60R/S, с максимальной вместимостью 90 человек. Его F/A-18 могут летать на дальность 1250 миль без дозаправки в воздухе, что даёт судну более чем достаточную дальность для нанесения ударов по целям вдали от побережья.

Кроме того, Ford может оставаться в море в течение 25 лет, прежде чем ему потребуется дозаправка в середине срока службы и сложный капитальный ремонт.

При этом большая часть его мощи заключается в многочисленных судах, входящих в его авианосную ударную группу. Эти корабли обеспечивают дополнительную убойную силу и защиту, делая корабль более смертоносным и передовым, чем многие флоты мира.

"Учитывая тот факт, что это, по сути, плавающие военно-воздушные силы, способные поражать цели практически в любой точке мира, он заслужил свою репутацию смертоносного корабля", - отмечается в статье.

Ранее УНИАН рассказывал о самых старых авианосцах в мире. Среди них - USS Nimitz (США, 1975) - старейший атомный авианосец мира, который до сих пор находится на активной службе.

Вас также могут заинтересовать новости: