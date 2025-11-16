В общем орхидеи делятся на два типа.

Регулярная обрезка не является обязательной частью ухода за орхидеями, но иногда она является полезной для растения. Поэтому издание Better Homes and Gardens объяснило, что нужно знать об обрезке различных видов орхидей, и когда и как делать срезы.

Виды орхидей

Все орхидеи делятся на два общих типа в зависимости от их моделей роста, поэтому для правильной обрезки необходимо знать модель роста орхидеи.

"Моноподиальные орхидеи растут на одном стебле, который растет прямо вверх и не разветвляется. Эти орхидеи образуют цветочные колоски, листья и воздушные корни из одной точки роста на своих стеблях. Фаленопсис, или бабочковые орхидеи, относятся к этой категории, как и орхидеи ванда", - объясняют в материале.

Видео дня

В то же время симподиальные орхидеи растут из корневища или луковицы и имеют множественные корневые системы. К этой категории орхидей относятся каттлеи и онцидиумы. Они разрастаются по горшкам, растут горизонтально и образуют новые корни, листья и стебли в нескольких точках роста вдоль одного стебля, который называют корневищем.

"[Орхидеи] обычно любят подстригание, а не обрезку", - добавил Джастин Кондрат, садовник, который ухаживает за большой и разнообразной коллекцией орхидей Смитсоновского института.

Как обрезать цветы

Моноподиальная орхидея может снова зацвести на том же стебле, если обрезать его, пока оно еще зеленое и живое. После того, как моноподиальная орхидея зацвела и цветы опали, обрежьте еще зеленый стебель на 1,5 см выше второго или третьего узла на стебле.

"Сделайте небольшой срез, чтобы удалить часть стебля, к которой когда-то были прикреплены цветы. Вы можете стимулировать растение к выращиванию нового стебля из узла, который зацветет. Такая обрезка заставляет орхидею зацвести снова через 8-12 недель примерно в 50% случаев", - подчеркнул Кондрат.

Также есть еще один способ подготовить моноподиальную орхидею к повторному цветению, а именно обрезать цветочный колос, если он зацвел и полностью стал коричневым.

"Обрезание старого, отмершего стебля побуждает растение перенаправить воду и питательные вещества на новый рост, что позволяет орхидее развить новый цветочный стебель в течение нескольких месяцев", - объяснили в Better Homes and Gardens.

Симподиальные орхидеи не могут зацвести снова на том же цветочном стебле, ведь цветут только на новом приросте из корней. Поэтому специалисты советуют не обрезать здоровые зеленые листья с орхидеи после ее цветения, поскольку ей нужны эти листья. Однако вы можете обрезать увядшие цветы с растения.

Обрезка для размножения

По словам Кондрата, моноподиальная орхидея выращивает новое растение, образуя на своем основании или на цветочных стеблях после цветения растения маленькую орхидею. Срежьте ее, когда она пустит корни, и посадите в горшок, чтобы выросла новая орхидея.

В то же время симподиальные орхидеи необходимо размножать путем деления, а не обрезки или подстригания.

Обрезка корней

По словам экспертов, все орхидеи нужно пересаживать, когда они перерастают свои горшки.

"Я рекомендую пересаживать орхидеи каждые два года", - объяснил Кондрат.

Поэтому во время пересадки стоит обрезать их, вытащив растение из старого горшка и осмотрев его вместе с корнями.

Кондрат советует обрезать мертвые корни, луковицы, стебли и побеги. По его словам, живые корни орхидеи имеют белый цвет, тогда как мертвые имеют вид коричневой нити.

Другие советы по растениям

Ранее садоводы назвали простой способ уберечь розы от болезней накануне зимы. По их словам, предотвратить болезнь легко, если вовремя убирать вокруг растения и удалять пораженные части.

Также садоводы ответили, нужно ли обрезать гибискус на зиму. Они отметили, что используя правильные методы обрезки, вы можете помочь гибискусу процветать осенью и зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: