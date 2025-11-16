Военная поддержка Украины пользуется широкой поддержкой британской общественности и представителей всех политических кругов.

В последние годы Великобритания стала излюбленным злодеем в глазах Москвы. Её обвиняли в планировании ударов беспилотников по российским аэродромам, подрыве трубопровода "Северный поток" и руководстве "террористическими" рейдами на территории России. В чем причины такого отношения – анализирует The Guardian.

Как отмечает издание, поскольку Москва стремится восстановить отношения с администрацией Дональда Трампа, Великобритания взяла на себя роль, некогда отведённую США — главному противнику Кремля и излюбленному пугалу в его пропагандистской войне.

"Россия считает себя равной Соединённым Штатам. Теперь они не могут критиковать Трампа напрямую, так кого же винить в своих бедах – в потерях в Украине, в миллионах жертв? Вы вините самых близких – британцев. Легко представить нас корнем всех проблем России",- заявил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве.

Историческое противостояние, которое вступило в новую эру

Как отмечает The Guardian, соперничество между Россией и Великобританией имеет долгую историю, уходящую корнями в XIX век, когда имперская Россия и Великобритания боролись за влияние в Центральной Азии.

В то же время во времена холодной войны, хотя соперничество и взаимная слежка между ними никогда не прекращались, в сознании Кремля угроза со стороны Великобритании была скорее второстепенной в главном противостоянии между Москвой и Вашингтоном.

Однако полномасштабное вторжение в Украину опустило отношения до нового минимума, отмечает издание:

"Хотя бюджет и возможности Великобритании значительно меньше, чем у США, британцы зачастую были гораздо более готовы, чем их американские коллеги, идти на риск и расширять границы, когда речь шла о военной помощи Украине и обмене разведданными".

"Британцы были на шаг впереди с самых первых дней", — заявил источник в украинской разведке.

"Россияне не любят Европу и ненавидят британцев"

Как отметил профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк, "российские лидеры сейчас делают Великобритании обратный комплимент, заявляя, будто Лондон стоит за каждым заговором против них".

"Они не любят Европу, но на самом деле ненавидят британцев — именно этот посыл доносится из разговоров с русскими", — заявил высокопоставленный европейский дипломат в Москве.

Павел Баев, профессор-исследователь Института исследований проблем мира в Осло, предположил, что это может быть связано с тем, что военная поддержка Украины пользуется широкой поддержкой британской общественности и представителей всех политических кругов, в то время как в других европейских странах она вызывает больше споров.

"В результате, — сказал Баев, — Москва всё больше внимания уделяет Германии и Франции как потенциальным каналам для срыва европейских планов перевооружения".

Британия и Россия

Ранее Великобритания отправила полка ВВС для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры от российских атак дронов. Politico отмечает, что это является четким признаком того, что страна уже находится в состоянии гибридной войны с Россией.

Также ранее СМИ писали, что правительство Великобритании тайно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России в преддверии зимы.

