Эксперты НАТО обеспокоены потенциальными возможностями некоторого российского оружия.

У России есть несколько новых видов оружия, которые представляют большую угрозу для других стран. Об этом говорится в конфиденциальном документе разведывательного управления НАТО, с которым ознакомились журналисты немецкой газеты Die Welt.

Отмечается, что в документе содержится анализ новейшего арсенала стратегических ядерных сил РФ. В частности, в нем упоминается крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", разработку которой Москва начала более десяти лет назад.

Согласно данным разведывательного управления НАТО, предварительные испытания "Буревестника" в 2018 и 2019 годах показали далеко не лучшие результаты. Тем не менее, в 2025 году российский диктатор Владимир Путин заявил, что разработка ракеты якобы завершена.

В документе сказано, что ракета "Буревестник" способна развивать скорость более 900 км/ч, а также обладает высокой маневренностью и большой дальностью полета. Более того, в НАТО выяснили, что эту ракету можно запускать с мобильных систем. По предварительной оценке, РФ может ввести это оружие в эксплуатацию уже через два-три года.

Кроме того, эксперты НАТО изучили российскую баллистическую ракету "Орешник". РФ использовала ее во время удара по Днепру 21 ноября 2024 года.

В документе говорится о том, что технические характеристики "Орешника" до сих пор остаются практически неизвестными. Западные специалисты обеспокоены ее потенциальной дальностью полета до 5500 километров и возможностью оснащения боеголовкой различных типов (включая ядерную).

Также в документе подчеркивается угроза беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Специалисты НАТО обеспокоены его чрезвычайно большой дальностью хода, а также тем, что он может использоваться для уничтожения военно-морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане.

"Посейдон" нужен Путину не для удара по США

Ранее в Forbes писали, что российский диктатор Владимир Путин вернулся к привычной тактике ядерного шантажа и запугивания, так как попытки превратить президента США Дональда Трампа в союзника Москвы окончательно провалились. С этой целью Кремль похвастался якобы успешными испытаниями ядерной торпеды "Посейдон".

По мнению издания, Путин заговорил об этом проекте из-за того, что на фоне неудачной войны против Украины Россия утратила статус передовой военной державы. Заявление о создании уникального оружия, которого никто в мире больше не имеет, призвано показать, что РФ остается лидером в передовых вооружениях.

