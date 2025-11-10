Рассказываем, как быстро приготовить дома ароматную выпечку с яблоками.

Выпечка с яблоками давно стала визитной карточкой осенне-зимнего периода, ведь в холодные вечера всегда хочется уютных десертов.

Существует много разных способов, как приготовить яблочный пирог. Во многих странах мира есть свои рецепты этой выпечки. Мы подобрали три интересных варианта, которые стоит попробовать.

Яблочный пирог на сметане

Это очень простой яблочный пирог, что идеально после тяжелого дня. Для приготовления берем:

200 миллилитров сметаны;

два яйца;

пять кислых яблок;

стакан сахара;

стакан муки;

чайную ложку разрыхлителя.

Духовку нагреваем до 180 градусов. Яблоки чистим от кожуры и режем дольками. В миске взбиваем яйца с сахаром. Затем вмешиваем туда сметану и муку так, чтоб не было комочков. Тесто будет средней густоты.

Форму для выпечки выстилаем пергаментом, смазываем маслом. Вливаем туда половину теста и выкладываем дольки фруктов. Сверху выливаем оставшееся тесто и разравниваем лопаткой. Выпекаем около 35-40 минут.

Французский яблочный пирог

Готовится этот яблочный пирог на молоке. Фрукты можно брать любые, какие вам нравятся. Для выпечки надо взять:

900 граммов яблок;

70 граммов муки;

100 миллилитров молока;

два яйца;

50 граммов сахара;

чайную ложку ванильного сахара;

чайную ложку разрыхлителя;

щепотку соли;

20 граммов сливочного масла;

20 миллилитров лимонного сока.

В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и ванилью до светлой массы. Растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры вливаем в тесто и смешиваем.

Просеиваем в миску муку и разрыхлитель. Хорошо взбейте тесто, чтоб не было комочков. Оно будет достаточно жидкое.

Духовку разогреваем до 180 градусов. В это время чистим от кожуры яблоки и нарезаем их тонкими слайсами. Чем тоньше получится, тем - лучше. Полейте фрукты лимонным соком.

Пересыпаем яблоки в тесто и хорошо перемешиваем. Форму выстилаем пергаментом и смазываем. Перемещаем тесто с яблоками туда и выпекаем около 50 минут.

Пирог остужаем в форме, а затем убираем на несколько часов в холодильник. Затем можно доставать, нарезать на порционные кусочки и украсить перед подачей.

Яблочный пирог на кефире

Напоследок рассмотрим еще один простой и доступный рецепт. Выпечка получится пышной, мягкой и очень ароматной. Для приготовления берем:

250 миллилитров кефира;

три яйца;

100 миллилитров растительного масла (без запаха и вкуса);

200 граммов сахара;

160 граммов муки;

10 граммов разрыхлителя;

650 граммов яблок;

пять граммов ванильного сахара;

щепотку соли;

два грамма молотой корицы.

Фрукты на яблочный пирог лучше взять кисло-сладкие и с плотной мякотью. Жирность кефира не важна, но чем она выше, тем он вкуснее.

Кефир и яйца комнатной температуры взбиваем до однородности в миске. Вливаем к ним масло и перемешиваем. Далее вмешиваем сахар, ваниль, корицу и соль. Порциями вмешиваем просеянную муку с разрыхлителем, чтоб не было комочков.

Духовку разогреваем до 180 градусов. В это время чистим яблоки и нарезаем их тонкими дольками. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму, смазанную маслом. Готовим в духовке около 40 минут.

