Часто яйца могут быть безопасными для употребления и после срока годности.

Сроки годности продуктов могут казаться несколько запутанными, однако эта дата написана не просто так. Если же говорить о яйцах, то есть простые способы проверить, действительно ли они испортились в тот день, который написан на упаковке, пишет CNET.

В частности эксперт по продуктам Закари Картрайт рассказал, сколько яйца действительно хранятся в холодильнике и как их правильно хранить.

Сколько яйца хранятся в холодильнике?

По информации Министерства сельского хозяйства США, яйца в основном остаются пригодными для употребления в течение 3-5 недель в холодильнике. Однако Катрайт говорит, что "часто они остаются безопасными для употребления в течение недели-двух после окончания срока годности, если их хранить в холодильнике".

Эксперт отметил, что яйца следует хранить в оригинальной картонной упаковке "острым концом вниз, чтобы сохранить их свежесть, удерживая воздушную камеру в верхней части. Это замедляет потерю влаги и сохраняет желток в центре".

Кроме того, как объясняет Катрайт, важно хранить яйца в самой холодной части холодильника, а не в дверце, ведь в этой зоне температура колеблется.

В то же время, по данным Министерства сельского хозяйства США, вареные яйца в скорлупе хранятся в холодильнике около недели.

Можно ли замораживать яйца?

Яйца можно замораживать, однако не в скорлупе. Один из вариантов замораживания яиц - разбить их, взбить, а затем хранить. Или можно замораживать желтки и белки отдельно.

"Вы также можете приготовить яичницу или яичные шарики и хранить их в морозильной камере в течение двух-трёх месяцев. Хотя яйца могут портиться, они часто остаются свежими гораздо дольше, чем вы думаете", - уверяют в материале.

Как проверить свежесть яиц

Если вы хотите проверить, можно ли яйца еще употреблять, прежде чем разбивать их, можно провести тест на плавучесть с помощью яйца и стакана холодной воды.

"Сначала наполните большой стакан холодной водой, а затем осторожно опустите в него яйцо. Если яйцо тонет и переворачивается на бок, оно все еще пригодно к употреблению. Если яйцо тонет, но остается в вертикальном положении, оно также пригодно к употреблению, но это более старое яйцо, которое следует использовать как можно скорее. Однако, если яйцо сразу всплывает на поверхность воды, оно испортилось и его следует выбросить", - объяснили в материале.

Также стоит помнить, что если одно из яиц в упаковке прошло тест, то не факт, что остальные тоже будут свежими. Поэтому перед готовкой проверяйте каждое яйцо отдельно и обращайте внимание на запах после того, как разбиваете его.

"Сильный запах, похожий на запах серы, является явным признаком того, что яйцо испортилось", - предупредил Картрайт.

Также эксперт добавил:

"Ещё одна вещь, на которую следует обратить внимание, - это необычный окрас, например розовый, зелёный или радужный оттенок в белке или желтке, что может свидетельствовать о бактериальном загрязнении".

