В то же время, враг имеет продвижение вблизи двух населенных пунктов.

Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Шахово в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

Также в их Telegram отмечается, что враг продвинулся во Владимировке и вблизи Софиевки в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении ситуация контролируемая, враг сейчас будет пытаться перерезать логистику ВСУ по трассе между Гуляйполем и Покровском.

Командир экипажа спецотряда беспилотных систем "Тайфун" Нацгвардии "Бойко" рассказал, что по состоянию на сейчас на направлении работают подтянутые резервы, сведенные силы для стабилизации обстановки, мероприятия продолжаются, ситуация контролируется. По его словам, пока процесс продолжается, говорить о конкретных результатах рано.

Кроме того, командир отметил, что вероятно, враг сейчас будет пытаться перерезать логистику ВСУ по трассе между Гуляйполем и Покровском.

В то же время, лейтенант, начальник отделения коммуникаций 155 ОМБр Артем Прибыльнов, со своей стороны, отметил, что окружения Покровска нет, по всему городу продолжаются городские бои, чтобы не дать врагу продвигаться и закрепиться. По его словам, наши бойцы пытаются не позволить врагу выйти на Мирноградскую трассу, перерезав ее.

