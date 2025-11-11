Специалист рассказал, что потянет генератор на 3 и 5 кВт.

Из-за российских обстрелов ситуация с электроэнергией в Украине становится все тяжелее, а графики отключений света - все строже. В связи с этим украинцы активно покупают зарядные станции и генераторы, чтоб обеспечить себя электричеством.

Специалист по монтажу и наладке электроприборов Игорь Клинов рассказал УНИАН, какой хороший генератор для дома и квартиры можно взять.

Какой мощности генератор нужен для частного дома

По его словам, самые популярные в Украине два типа генераторов - бензиновые и дизельные. Плюсом бензинового генератора является то, что бензин не замерзает на морозе. А вот дизельный генератор должен быть либо с подогревом, либо нужно создавать специальные условия, чтобы топливо не замерзло, либо использовать зимний дизель, который не боится мороза.

"Еще есть важный показатель для генератора – это чистая синусоида, поскольку почти вся электроника работает от чистой синусоиды. Если синусоида нечистая, то некоторая техника от такого генератора работать не будет, например, котел или стиральная машина. Обычно в характеристиках генератора указано, какую синусоиду он выдает – чистую или модифицированную", - объяснил эксперт.

Если говорить о том, какой хороший генератор для дома, то Клинов советует брать такой, от которого смогут работать основные устройства, необходимые жильцам. Можно взять бензиновый генератор на 2,5 киловатта и его хватит на то, чтобы дома работало основное – освещение, холодильник и насос для отопительной системы, благодаря которому дом "не остынет", а еще можно включать телевизор и компьютер.

Стоит отметить, что генератор нельзя использовать постоянно на ту максимальную мощность, на которую он рассчитан. Генератор должен работать на 75-80% от его мощности, чтобы он не перегревался. К примеру, для генератора мощностью 2,5 киловатта номинальный режим работы - около 2 киловатт.

Специалист подчеркнул, что пользователям нужно самим рассчитывать, какие устройства можно включить в то время, когда работает генератор. К примеру, мощными потребителями электричества являются электрочайник и большой бойлер - им нужно 2 киловатта. А для квартиры лучше всего подходит инвертор - это источник бесперебойного питания устройств, который работает от аккумулятора.

Какой мощности генератор нужен для квартиры

Клинов напомнил, что есть нормы, согласно которым заведенный генератор нельзя ставить ближе, чем за 6 метров от жилого дома. Если у жильцов квартиры есть возможность вынести генератор куда-нибудь на улицу, и у них в жилье есть газ, то им с головой хватит генератора на 2,5 киловатта.

Мы уточнили у эксперта про бесшумный генератор для дома - не проигрывает ли он в мощности обычному.

"Есть инверторные генераторы, которые могут быть как бензиновыми, так и дизельными. Особенность инверторных генераторов заключается в том, что во время их работы способ выработки энергии немного усложнен, и за счет этого они работают намного тише, чем обычные генераторы, и потребляют немного меньше топлива. В инверторных устройствах нет прямого генератора (то есть не один большой мотор, - Ред.), который дает напряжение 220 вольт. Там используются моторчики, которые во время работы выдают 12 или 24 вольта, а затем это напряжение инвертор "переворачивает" в 220 вольт", - сказал эксперт.

Благодаря тому, что моторчики не такие громкие, добавил он, и сам инверторный генератор намного тише, чем обычный. Инверторные генераторы не уступают по мощности обычным. У них цена выше, в частности, из-за того, что у них специальный корпус, способный поглощать шум.

Что будет питать генератор мощностью 3000 Вт в доме

По словам специалиста, генератор нужно выбирать исходя из того, какие потребности у людей. В связи с этим мы уточнили, что потянет генератор на 3 кВт.

"Генератор на 3 киловатта потянет и освещение, и холодильник, и телевизор, но от него не сможет работать, к примеру, электрический котел. Самый маленький электрический котел требует 3 киловатта мощности. Если у людей электрическая плита, то им в первую очередь нужно рассчитывать, чтобы их генератор выдержал нагрузку от нее", - объяснил он.

В среднем, говорит Клинов, электрическая плита на 4 конфорки "тянет" от 6 до 8 киловатт. Если будет работать только одна конфорка, то для обеспечения ее работы потребуется примерно 1,5-2 киловатта. Бывают маленькие конфорки, они рассчитаны на мощность около 1 киловатта.

Генератор 5 кВт - на что хватит

Как объяснил эксперт, имея такой генератор, люди смогут пользоваться, в частности, чайником, бойлером и глубинным насосом на скважину (мощность не должна превышать 1,5 киловатта). Если у людей электрический котел на 3 киловатта, то они им смогут пользоваться.

"В общем, люди должны сами решить, чем хотят пользоваться во время работы генератора, и сами должны подсчитать суммарную мощность, необходимую для работы этих приборов", - добавил он.

Напоследок он порекомендовал не брать самый дешевый генератор, ведь обычно такое устройство долго не работает. Выбирайте устройство по средней цене. На цену генератора влияет синусоида, то, на чем именно он работает (бензин или дизель) и уровень шума. Шумные бензиновые генераторы сейчас дешевле, чем дизельные.

Кроме того, не стоит забывать, что то какой мощности генератор нужен для частного дома или квартиры, каждый должен высчитывать самостоятельно, учитывая свои нужды и потребление электроприборов.

справка Игорь Клинов Специалист по монтажу и наладке электроприборов Игорь Клинов учился в Николаеве в Национальном университете кораблестроения на факультете электрооборудования судов. В начале 90-х работал на заводе наладчиком вакуумного оборудования. Затем стал энергетиком. С 2003 года начал заниматься, в частности, монтажом генераторов.

