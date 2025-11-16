Судя по ответам, подобное притягивает подобное.

Одна легендарная антрополог провела простой эксперимент и спросила людей, что их больше всего привлекает в потенциальном партнере. Результат оказался на удивление единодушным.

Как пишет Your Tango, сегодня 80% одиночек в Северной Америке утверждают, что им крайне важно иметь партнера с похожим уровнем интеллекта. А 89% готовы построить отношения с человеком, который значительно образованнее их. За десятки лет исследований, в том числе в сотрудничестве с популярными дейтинг-сервисами, антрополог наблюдала одну и ту же тенденцию: интеллект - это ключ к романтической привлекательности.

Почему именно ум так сильно привлекает?

Интеллект часто сопровождается хорошим юмором, креативностью, социальной гибкостью, высокими доходами и умением решать проблемы. Данные Match.com подтверждают, что люди инстинктивно тянутся к тем, кто соответствует их интеллектуальному уровню.

Подобное тянется к подобному

В статье отмечается, что выбор партнера - это не только об уме. Важны и такие факторы, как правильное время в жизни, похожий социальный бэкграунд, уровень внешней привлекательности, ценности и жизненные цели. Люди склонны влюбляться в тех, чей тип мышления соответствует работе определенных химических систем мозга - дофамина, серотонина, тестостерона и эстрогена:

исследователи (доминирует дофамин) ищут таких же авантюрных и творческих.

строители (серотонин) ценят порядочность, стабильность и партнера с похожими семейными целями.

директора (тестостерон) тяготеют к переговорщикам (эстроген), то есть аналитики влюбляются в визионеров и наоборот.

Но в конце концов решающим становится интеллект

Несмотря на все биологические типы, мы все равно не влюбляемся во всех представителей своего стиля. На финальное решение влияет именно интеллектуальная совместимость. Интеллект имеет десятки форм, и когда мы только знакомимся с человеком, мы оцениваем его по маленьким деталям.

Ум - это афродизиак, утверждала Хелен Фишер, биологический антрополог, старший научный сотрудник Института Кинзи и главный научный консультант Match. Автор книг "The Anatomy of Love" и других исследований о человеческих отношениях. Фишер умерла в 2024 году, но ее наработки продолжают формировать понимание того, как и почему мы влюбляемся.

