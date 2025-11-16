Женщина призналась, что позволяет себе испытывать разные эмоции.

Бывшая жена экс-премьера Канады Джастина Трюдо впервые открыто высказалась о его отношениях с поп-звездой Кэти Перри.

Как пишет People, во время участия в подкасте "Arlene Is Alone" 50-летняя Софи Грегуар призналась, что появление нового партнера в жизни экс-супруга - это вызов, которого непросто избежать. На вопрос ведущей, как она справляется с публичностью романа Трюдо и Перри, женщина ответила так:

"Мы люди, и это нас задевает. Это нормально. То, как ты реагируешь на что-то - это твое решение. Поэтому я выбираю слушать музыку, а не шум".

Она добавила, что осознает, как публичные обсуждения могут вызвать тяжелые эмоции. "То, что я делаю с этим - мое решение. Женщина, которой я хочу стать через все это, - мой выбор. Значит ли это, что у меня нет эмоций? Что я не плачу, не кричу, не смеюсь? Нет. Особенно учитывая, что у меня очень нежное сердце", - призналась женщина.

Говоря об их троих детях, Софи отметила, что несмотря на отдельные жизни, они с Джастином сохраняют общую "семейную реальность" и поддерживают семью, даже если идут разными жизненными путями.

Ее слова прозвучали после того, как Трюдо и Перри впервые вышли в свет как пара - 25 октября в Париже, на праздновании дня рождения певицы. Слухи об их романе появились еще летом, когда их увидели вместе на прогулке с собакой.

