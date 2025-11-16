Иногда работникам похоронного бюро приходится делить прах умершего, чтобы отправить его нескольким детям в разных странах.

Похоронные церемонии в Украине стали короче, поскольку люди боятся обстрелов. Кроме того, украинцы чаще начали кремировать своих умерших родных. Об этом рассказал работник похоронного бюро Osiris Роман Мельник изданию Le Monde.

По его словам, война существенно повлияла на похоронный сектор: доход в этой сфере уменьшился, ведь много людей уехало. Также из-за финансовых трудностей украинцы заказывают теперь более дешевые кресты и гробы.

"Наш доход и моя зарплата уменьшились, а конкуренция между похоронными компаниями усилилась. Бизнес пытается привлечь людей низкими ценами, что влияет на качество услуг", - рассказал Мельник.

Что касается внутренне перемещенных лиц, то, как отметил он, эти люди не могут похоронить своих близких на оккупированных территориях, откуда они родом, поэтому вынуждены хоронить их, в частности, в Киевской области.

"Люди хотят, чтобы церемонии были как можно короче из-за страха авиаударов. Раньше гроб доставляли в церковь для захоронения. Теперь его привозят непосредственно на кладбище", - пояснил работник похоронной сферы.

В прифронтовых областях, таких как Херсонская и Запорожская, люди просят саперов приехать и расчистить место, отведенное для гроба на кладбище, говорит Мельник.

"У нас также есть люди, настолько травмированные войной, что просят нас кремировать их близких в их отсутствие, без церемонии, потому что боятся быть мишенями. В таком случае мы отдаем им урну, и это все", - рассказал он.

В то же время, по его словам, многие клиенты, которые сбежали за границу, хотят быть похороненными в Украине, поэтому количество репатриированных тел возросло.

"Война также рассеяла семьи. Иногда, когда человека кремируют, нам приходится разделять прах и отправлять его в несколько стран, поскольку дети умершего могут быть разбросаны, например, в Европе, США и Бразилии. Другие не могут вернуться сразу, поэтому в таком случае мы оставляем урну себе. Одна женщина регулярно звонит нам, чтобы поговорить с прахом своего мужа", - добавил он.

Теневой ритуальный бизнес в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине на фоне войны процветает теневой ритуальный бизнес. За последние три года в стране начали активнее действовать так называемые "охотники за телами", первыми жертвами которых становятся семьи умерших. Работник украинского похоронного бюро "Анубис" рассказал, что его босс постоянно повторяет своим подчиненным, что когда кто-то умирает, они должны быть на месте раньше конкурентов. Он поделился, что во время российских обстрелов им поручают как можно быстрее прибывать на место, чтобы предложить свои услуги семьям.

Работник также признался, что у компании есть неформальные договоренности с полицией, больницами и моргами, которые в первую очередь предупреждают ее сотрудников о смерти в обмен на финансовое вознаграждение.

