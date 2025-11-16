Отмечается, что потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек.

На Покровском направлении и в Запорожской области украинские военные продолжают оборонительную операцию, проводя поисково-ударные действия на отдельных участках. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Так, за прошедшие сутки, в рамках действий наших войск на Покровском направлении проведен поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км² Покровского района Донецкой области. В ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники", - отметили в ведомстве.

В Запорожской области украинские защитники продолжают поражать места расположения армии РФ, ее огневые позиции и тылы. Всего за минувшие сутки потери противника составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники.

Видео дня

"Главная задача - уничтожение врага и его резервов, подрыв его наступательного потенциала. Благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в CNN рассказали, как туман меняет ход войны в Украине. Известно, что туман ограничивает использование дронов, но обе стороны сумели использовать это атмосферное явление в свою пользу.

"Туман на Донбассе. В тумане хорошо передвигаться, потому что дронам труднее попасть в тебя, но нам тоже трудно, и все это превращается в какую-то игру в нарды на этой земле", - сказал один из украинских солдат в этом районе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска. По его словам, из-за этого сроки в очередной раз были перенесены.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи", - рассказал глава государства по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: