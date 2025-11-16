Lockheed SR-71 Blackbird был одним из самых быстрых самолетов в мире.

Многие современные самолеты используют реактивное топливо, также известное как авиационный керосин. В частности, вооруженные силы США и других стран НАТО с 1978 года заправляют свои военные самолеты топливом Jet Propulsion 8 (JP-8).

Как пишет SlashGear, когда в 1960-х годах в США разработали инновационный стратегический разведывательный самолет Lockheed SR-71 Blackbird, он потребовал совершенно другого типа топлива. Он был одним из самых быстрых самолетов в мире и мог развивать скорость более 3 Махов (около 3675 км/ч).

Также SR-71 Blackbird мог летать на высоте около 25 910 метров. В издании отметили, что достижение таких высот создавало значительную нагрузку на самолет.

С какими проблемами столкнулись конструкторы

На высоте свыше 24 километров передние кромки самолета разогревались до такой высокой температуры, что использование топлива JP-4 (предшественник JP-8) становилось опасным. Топливо могло интенсивно испаряться и создавать риск возгорания.

В издании рассказали, что из-за этой проблемы для SR-71 Blackbird разработали новое топливо - JP-7. Оно не сильно отличалось от уже существующих видов топлива, которое использовалось во многих различных военных самолетах, но обладало некоторыми уникальными свойствами.

Чем особенно топливо для SR-71 Blackbird

В издании подчеркнули, что при разработке нового топлива конструкторам нужно было достичь тонкого баланса. Слишком сильное снижение его температуры воспламенения могло привести к тому, что оно не имело бы необходимой химической реакции для запуска двигателей.

Для SR-71 Blackbird требовалось топливо с высокой термической стабильностью, чтобы оно не разлагалось и не оседало в виде кокса и лаков в каналах топливной системы. Также в издании добавили, что были важны и другие параметры, такие как допустимое содержание сернистых примесей.

В издании поделились, что проблему воспламенения сверхстабильного топлива удалось решить с помощью впрыска триэтилборана. Это вещество, которое мгновенно воспламеняется при контакте с воздухом, обеспечивая быстрый и надежный розжиг.

Секрет скорости не только в топливе

Кроме того, SR-71 Blackbird получил уникальные двигатели Pratt & Whitney J58, поступившие в производство в 1964 году. Этот двигатель мог выдерживать огромные тепловые нагрузки.

В издании отметили, что одним из ключевых решений при разработке двигателя стало использование суперсплава Waspaloy на основе никеля. Он позволил Pratt & Whitney J58 сохранять прочность при экстремальных температурах.

Интересно то, что турбореактивные двигатели обеспечивали лишь около одной пятой общей тяги. В издании подчеркнули, что развивать сверхзвуковую скорость самолету позволяла уникальная конструкция воздухозаборников и форсажной системы.

Интересные факты о самолете SR-71 Blackbird

Ранее в SlashGear рассказали интересные факты о самолете SR-71 Blackbird. Он имеет не только необычный внешний вид, но и длинный список впечатляющих рекордов.

В издании поделились, что SR-71 Blackbird летал в составе ВВС США до января 1990 года. За этот период компания Lockheed построила 32 таких самолета. Ни один из них не был сбит огнем противника.

Интересно то, что SR-71 Blackbird мог опережать ракеты класса "земля-воздух". Эта способность помогла ему установить несколько рекордов скорости и высоты, которые до сих пор не побиты.

В 1974 году майоры Джеймс Салливан и Ноэл Виддифилд установили два рекорда во время полета между Нью-Йорком и Лондоном. Их полет длился менее 1 часа 55 минут, и это почти на час меньше, чем лучший результат легендарного Concorde. Средняя скорость полета составляла более 2253 км/ч.

Уже в июле 1976 года SR-71 Blackbird пролетел со скоростью более 3379,8 км/ч и на высоте более 25,9 км над уровнем моря. Оба эти показатели являются рекордами для стратегического разведывательного самолета.

