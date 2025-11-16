коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Военные бригады боевой авиации 1-й кавалерийской дивизии Армии США провели первые учения по применению ударных дронов Anduril A-600. Фотографиями с учений поделился пользователь соцсети X The Dead District, передает "Милитарный".

Также во время учений военные первый раз применили эту систему ночью. Таким образом они подтвердили ее способность работать в условиях ограниченной видимости.

Отмечается, что ротация NTC 26-02 является частью подготовки бригады боевой авиации к будущим развертываниям и интеграции новейших беспилотных технологий в боевую деятельность бригады.

Известно, что учения проходили на территории Национального тренировочного центра Форт Ирвин, Калифорния, где тоже были привлечены другие подразделения американской армии.

"Во время маневров активно применяли беспилотные летательные аппараты вместе с традиционными видами вооружения - такими как танки и авиация - для повышения взаимодействия и эффективности совместных действий. Дроны A600 от компании Anduril позиционируются как одни из самых современных ударных беспилотных систем современности", - добавили в "Милитарном".

Пока полностью официальные характеристики неизвестны, однако производитель поделился ориентировочными параметрами.

Масса беспилотника составляет 10-15 кг, дальность полета - 50-100 км в зависимости от способа запуска, высота полета - до 3-4 км, продолжительность - 90-120 минут, тогда как крейсерская скорость составляет 120-140 км/ч.

"Altius 600M имеет модульную конструкцию и способен нести до 3 килограммов полезной нагрузки: от боевых частей (для использования в качестве дрона-камикадзе) до мощных оптико-электронных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Такие показатели позволяют A600 эффективно проникать в глубину вражеской обороны, выявлять системы противовоздушной обороны и осуществлять их дальнейшее поражение", - подчеркнули в издании.

Запуск ударного дрона на полигоне в США / фото The Dead District

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее Defence Express писал, что в Украине впервые испытают реальную стену дронов против "Шахедов" и КАБов. Известно, что в Украину уже отправили одну из систем Atreyd и планируют развернуть ее в течение текущего месяца.

Отмечается, что система состоит из 200 единиц FPV-дронов-перехватчиков и прежде всего позиционируется как решение против КАБов. Также созданная Atreyd система получила искусственный интеллект, чтобы лучше поражать цели с учетом их траектории.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный рассказал, как может работать "Стена дронов".

"Они есть в формате FPV, есть управляемые другими методами. И они уже делают значительное количество уничтожений. Точную цифру я не знаю. Моя субъективная оценка, она измеряется десятками процентов от воздушных целей. Там от 10% до 30%. Это глубокая моя субъективная оценка. Ну, учитывая то, что я вижу, как развиваются эти все технологии. Конечно, хотелось бы видеть, чтобы это было 60-70%, и я уверен, что мы к этому дойдем", - отметил он.

