Некоторые повседневные привычки могут испортить аккумулятор.

Современные планшеты держат заряд в среднем 6-8 часов, но ресурс аккумулятора снижается с возрастом, и часть повседневных привычек ускоряет этот процесс. Есть несколько сценариев, которые заметно вредят батарее в долгую.

Оставлять устройство на зарядке на всю ночь

Большинство моделей останавливают зарядку на 100%, но при длительном подключении продолжают получать подпитку малыми токами, чтобы удерживать батарею полностью заряженной. Такой режим повышает деградацию ячеек. Оптимальный диапазон заряда для литий-ионных батарей примерно 20-80%.

Регулярные разряды до нуля

Планшеты выключаются при небольшом остатке заряда, чтобы защитить батарею, но дальнейшее саморазрядное падение напряжения уже происходит без контроля. При низких напряжениях химия литий-ионных элементов разрушается, и батарея теряет способность накапливать заряд или вовсе перестаёт принимать его.

Использование неродных, дешёвых или неверно подобранных зарядок

Некачественные блоки питания часто дают нестабильное напряжение, неправильно управляют током, перегреваются или не имеют защитных схем. Это ускоряет износ аккумулятора и может повредить сам планшет. Зарядные устройства с сертификацией - Apple MFi, USB-PD и прочие - оснащаются контроллерами, предотвращающими скачки и перегрев.

Ранее мы рассказывали, что двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка "убивает" батарею. Оказалось, что современные смартфоны способны выдерживать как быструю, так и медленную зарядку почти без разницы в долговечности аккумулятора.

