Соглашение предусматривает транспортировку газа из США через "Маршрут-1".

Сегодня, 16 ноября, Украина и Греция заключили соглашение об оперативных поставках природного газа в нашу страну. Греческий оператор природного газа DEPA раскрыл некоторые детали сделки.

Отмечается, что DEPA подписала с "Нафтогаз Украины" Декларацию о намерениях по "поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года".

"В рамках будущего соглашения предусматривается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из США через "Маршрут-1", который совместно предоставляют операторы транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", - рассказали в DEPA.

В пресс-службе греческого оператора природного газа заявили, что соглашение стало существенным шагом в укреплении "регионального энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Европы".

Напомним, что сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что Киев и Афины договорились о поставках газа в нашу страну. Он отметил, что поставки начнутся уже в январе.

Зеленский поделился, что в первом квартале 2026 года будут реализованы первые договоренности между странами. Также он добавил, что помимо договоренности об оперативных поставках газа, есть и долгосрочные договоренности.

