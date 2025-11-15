Нежный рулет с кокосовым вкусом невозможно не полюбить.

В периоды отключений электричества кулинары особенно ценят рецепты десертов без выпечки. Одна из таких находок - рулет со сладкой начинкой. Основа теста делается из печенья, а крем готовится из сгущенного молока. Для приготовления не нужна ни плита, ни духовка. А получается так вкусно, что блюдо съедается практически мгновенно.

Рулет из печенья без выпечки со сгущенкой

По вкусу десерт напоминает батончик Баунти из-за кокосового наполнителя. Готовится он несложно. Главное - не торопиться, чтобы лакомство получилось аккуратным.

Ингредиенты для теста:

двести пятьдесят граммов печенья;

три столовые ложки какао-порошка;

сто миллилитров воды или молока;

пять столовых ложек сахара.

Для крема вам понадобятся:

сто граммов сгущенки;

семьдесят граммов сливочного масла;

сорок граммов (три столовые ложки) кокосовой стружки;

сто граммов сахара.

Также вам пригодится пергамент или пищевая пленка.

Печенье измельчите в крошку с помощью мясорубки, толкушки или скалки. Чтобы рулет без выпечки получился удачным, крупицы должны быть как можно мельче. К этой массе добавить сахар, какао. Добавить воду или молоко комнатной температуры и замесить однородное плотное тесто.

Далее готовим крем на рулет Баунти без выпечки. В сгущеное молоко вмешиваем мягкое подтаявшее сливочное масло. Добавляем сахар и кокосовую стружку. Если вы любите не очень сладкие десерты, можно положить меньше сахара или внести пару ложек сметаны для более кисломолочного вкуса.

На стол положите лист пергамента и на нем раскатайте тесто скалкой в форме прямоугольника. Чтобы десерт получился аккуратным, поверхность должна быть ровной. На эту основу равномерно нанесите крем. Затем осторожно заверните десерт, приподнимая бумагу с одного края.

Готовый рулет Баунти завернуть в бумагу и положить на 30 минут в морозилку, чтобы он хорошо застыл. Затем его можно переложить в холодильник и хранить там до съедения. Перед подачей нарежьте десерт одинаковыми ломтиками.

