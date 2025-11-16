Два танкера Suezmax Arlan и Aframax Rodos уже загружают нефть у причалов порта.

Российский порт "Новороссийск" возобновил загрузку нефти после двухдневной приостановки, вызванной ракетным ударом и атакой беспилотников со стороны Украины. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в нефтяной отрасли.

Отмечается, что порт "Новороссийск" и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума 14 ноября временно приостановили экспорт нефти, что эквивалентно 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.

В агентстве добавили, что данные LSEG свидетельствуют о том, что два танкера Suezmax Arlan и Aframax Rodos уже загружают нефть у причалов порта "Новороссийск".

Журналисты напомнили, что на "Новороссийск" приходится около пятой части российского экспорта нефти. По прогнозам экспертов, длительная приостановка его работы привела бы к необходимости закрытия нефтяных скважин в Западной Сибири, что значительно сократило бы объем нефти, поставляемой Россией на мировые рынки.

В агентстве подчеркнули, что удар по порту "Новороссийск", крупнейшему экспортному хабу России в Черном море, стал самой разрушительной атакой Украины на основную нефтяную инфраструктуру РФ в этом регионе.

Удар по порту "Новороссийск" - что известно

Напомним, что 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск". Источники в СБУ сообщили УНИАН, что этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России.

Источник рассказал, что в результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале был сильный пожар.

