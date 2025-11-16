Враг пытается симулировать контроль над городом.

По информации Группировки объединенных сил, российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Об этом ГОС сообщает в Facebook.

Отмечается, что оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов.

"По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа. От имени защитников Украины заявляем: оккупация города - не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. Нынешняя акция - попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", - говорится в сообщении.

В то же время, в ГОС подчеркнули, что Силы обороны Украины благодарны российским командирам за то, что подобными акциями помогают "подсветить" разбросанные Купянском малые группы пехоты.

"Это облегчает работу украинским дронарям. Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще - для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", - отметили в Группировке объединенных сил.

Бои за Купянск

Как сообщал УНИАН, россияне так и не смогли окружить украинские силы в Купянске, при этом постепенно теряют и без того ограниченный контроль над частью города.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что в северных районах Купянска оккупантов "немного уменьшилось" благодаря эффективным контр-действиям Сил обороны. Вместе с тем, он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной для обеих сторон, при этом с российской стороны логистика в город фактически отсутствует. В то же время для Сил обороны логистические проблемы также стоят очень остро, и подразделения, которые дислоцируются в городе, страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и иногда - даже продукты.

