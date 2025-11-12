Чтобы лук был вкусным и дал много плодов, выбирайте подходящие сорта.

Ноябрь - подходящий период, когда сажать озимый лук в 2025 году. Чтобы собрать много плодов с грядки и не бороться с вредителями, нужно подобрать урожайные сорта с крепким иммунитетом. Не стоит покупать первые попавшиеся луковицы, ведь не все они годятся осеннего посева.

Мы назвали лучшие сорта лука для посадки под зиму, которые рекомендуют многие фермеры. Они отличаются высокой стойкостью к болезням, приятным вкусом и крупными головками.

Какие самые лучшие озимые сорта лука репчатого

Мы перечислили 7 разновидностей овоща с высокими оценками на сайтах для садоводства. Дачники отмечают их хорошие вкусовые качества и описывают приятный опыт от выращивания.

Центурион

Некоторые сорта озимого лука имеют продолговатую форму плодов, и это один из них. Эти луковицы не очень крупные, зато невероятно сочные и хрустящие. После обжаривания приобретают приятную карамельную нотку. Созревают приблизительно в июле.

Штуттгартер Ризен

Перечисляя голландские сорта лука для посадки под зиму, нельзя не упомянуть этот. Он славится неприхотливостью, крупными головками, сочностью и долгим сроком хранения. Высаживается поздней осенью, а созревает уже к началу лета.

Радар

Просто выращивается, неприхотлив к условиям и не боится даже суровых морозов - все это про сорт Радар. На протяжении многих лет он поддерживает отличную репутацию. Дачники отмечают его необычайную урожайность и отсутствие склонности к стрелкованию.

Сноубол

Белые озимые сорта лука ценят за мягкий сладковатый вкус. Этот подвид создали британцы, но он отлично растет в украинском климате. Отличается хорошей транспортабельностью и неприхотливостью к условиям хранения - сохраняет свежесть даже в условиях квартиры.

Сеншуй

Японские селекционеры тоже умеют выращивать новые сорта зимнего лука. С одного квадратного метра вы сможете собрать до 5 килограммов плодов Сеншуя. Вас порадует сочная мякоть и высокая устойчивость к заболеваниям.

Стурон

Если задумываетесь, какой лук посадить осенью на зелень, то берите этот. Его главные достоинства - вкусные пера, сладкая мякоть и плотная кожура, благодаря которой овощи не гниют много месяцев.

Ред Барон

Самые урожайные сорта лука могут быть фиолетового цвета. Такие луковицы часто используются в сыром виде, поскольку имеют мягкий вкус. Особенность Барона в том, что после выкапывания со временем он становится еще вкуснее.

