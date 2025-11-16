Россия может напасть на НАТО еще до 2029 года, - Писториус

Аналитики считают, что когда Россия восстановит силы, она предпримет попытку нападения на страну НАТО на восточном фланге.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. Он сказал, что такие оценки уже есть.

Как пишет Liga.net, у министра спросили, обладает ли Германия временем на подготовку к войне в странах НАТО. Ведь раньше Писториус говорил, что на усиление оборонного курса нужно время.

"Этот вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года", – ответил Писториус.

Видео дня

Однако, добавил он, что сейчас появились другие оценки, согласно которым это возможно уже с 2028 года. А некоторые военные историки даже считают, что прошлое лето было последним мирным.

"Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить", – сказал Борис Писториус.

Больше о подготовке Германии к войне

Как писал УНИАН, Германия вкладывает миллиарды евро в усиление вооруженных сил. Так, до 2029 года Германия планирует поставить на вооружение восемь морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Эти боевые самолеты, которые производит США, отвечают за отслеживание и уничтожение вражеских подводных лодок. Первый из них Германия уже получила. Планируется, что они будут действовать в Северной Атлантике, Балтийском и Северном морях вместе с другими самолетами союзников.

Также страна купит для армии 20 боевых вертолетов Airbus SE, на сумму более 3 миллиардов евро. Также заключенные контракты позволят купить 100 000 приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International стоимостью примерно 1 миллиард евро.

Кроме того, проанализировав медицинскую систему, Бундесвер выявил в ней ряд недостатков, критических на случай военных действий. Замечания собрали в отчет и предполагается, что медики устранят их в короткие сроки.

Вас также могут заинтересовать новости: