Православный праздник сегодня называют по-народному Григорий Зимоуказатель.

17 ноября в новом календаре украинской православной церкви - день памяти святителя Григория Чудотворца, известного богослова и одного из самых почитаемых угодников. О том, какие традиции, приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой сегодня церковный праздник в старом календаре - рассказываем в материале.

Какой церковный праздник сегодня по новому стилю

17 ноября (30 ноября по старому календарю) православные чтят память святителя Григория Чудотворца, первого епископа Неокесарии.

Будущего святителя с рождения звали Феодором. Он жил в III веке и походил из состоятельной языческой семьи. Феодор получил хорошее образование, вел строгую жизнь, из-за чего над ним часто насмехались сверстники. Вместе с братом он отправился в Палестину и там они оказались в богословской школе знаменитого христианского учителя Оригена. Юноши услышали его проповедь и решили стать учениками школы.

Видео дня

Григорий крестился и мечтал об уединении, но в 245 году епископ Амасийский Федим поставил его епископом Неокесарийским. В это же время у Григория проявился дар чудотворения: он начал исцелять больных, изгонять нечисть. Всю свою жизнь святой отдал на добрые дела и помощь людям. Самой значимой работой святителя считается "Символ веры Григория Чудотворца".

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще - вспоминают преподобного Лазаря, иконописца, а также мученика Гоброна, в святом крещении Михаила, и с ним 133 воинов.

Какой церковный праздник 17 ноября по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю – 17 ноября по юлианскому календарю чтят святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

О чем стоит помолиться в этот день, что можно делать 17 ноября

К святителю Григорию Чудотворцу обращаются с просьбами о чудесах: просят исцелить от болезней, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру и помочь в преодолении трудностей.

Согласно народным традициям сегодня принято:

выкупаться или пойти в баню - это укрепит здоровье на весь год;

соблюдать данные обещания - если их выполнить, то год будет удачным и спокойным;

заниматься вязанием - изделия, связанные на Григория, будут особенно теплыми.

В народной традиции 17 ноября позвали Григорий Зимоуказатель - по погоде этого дня судят, какой будет зима.

Что нельзя делать 17 ноября

Церковь с началом Рождественского поста напоминает, что следует избегать повседневных грехов - гнева, лени, отчаяния, нельзя отказывать в помощи. Тем, кто постится, в период поста запрещено употреблять скоромную пищу, 17 ноября разрешаются блюда без масла.

По народным приметам и традициям сегодня не советуют отправляться в дальнюю дорогу - лучше перенести поездку, стричься, а также обсуждать свои успехи в присутствии людей с дурной славой.

Приметы 17 ноября на Григория Зимоуказателя

По погоде дня можно узнать, какой будет зима и будущий урожай:

снег пошел - вся зима будет снежной;

вороны каркают - к дождю;

лес почернел - будет потепление;

мышей много развелось - к холодной зиме;

хорошая погода стоит - зимой будет мало снега, плохая - наоборот.

В народе также говорят, что какая погода на Григория с утра, такой будет первая половина зимы, а какая после обеда - такой будет вторая.

Вас также могут заинтересовать новости: