С наступлением холодов многие птицеводы начали задумываться, как утеплить курятник на зиму своими руками. Это позволит сэкономить деньги и поможет курам легко пройти этот период.

Некоторые ошибочно предполагают, что домашняя птица не нуждается в утеплении на зиму благодаря своему естественному оперению. Но если куры замерзнут, это может привести к негативным последствиям:

снизится яйценоскость - они будут тратить много энергии, чтобы поддерживать температуру тела, и останется меньше сил для яиц;

ухудшится качество яиц - желток будет бледнее, а скорлупа станет тоньше;

куры могут простудиться - холод ослабит их иммунитет и сделает уязвимыми;

могут получить обморожение сережек и гребней;

снизится аппетит и набор веса.

В их месте обитания должно быть хотя бы около 10-15 градусов, а в идеале - все 18. Как утеплить курятник своими руками - далее в материале. Ранее мы уже рассказывали, что добавлять в воду курам, чтобы они хорошо неслись и не болели.

Чем утеплить курятник на зиму изнутри

Если вы ограничены в средствах, то лучше выбрать именно этот вариант. Начинать в первую очередь стоит с пола, по которому будет ходить птица. Если он будет холодным, то куры начнут болеть.

В качестве подстилки можно использовать мох, сухой торф или солому. Мох и торф хорошо впитывают влагу, абсорбируют помет и не дают аммиаку распространяться в воздухе. Также такое покрытие может предотвратит дерматит. С наступление весны торф с мохом станут хорошим удобрением.

Солома прекрасно держит тепло и очень мягкая. Однако она быстро садится и может потерять утепляющие свойства. Для эффективного применения слой должен быть от 20 сантиметров.

Еще одним подходящим вариантом, чем утеплить курятник, является смесь стружки с опилками в соотношении 2 к 1. Если они будут из сосновых пород дерева, это обеспечит дополнительную дезинфекцию. Такой настил хорошо справляется с влагой и держит тепло.

Какое бы покрытие вы не выбрали, надо следить за тем, чтобы оно оставалось сухим. Далее перейдем к стенам.

В первую очередь надо устранить щели в курятнике. Проще всего это делать с помощью пакли.

Лучшим вариантом, чем можно утеплить курятник, считается пенопласт и минеральная вата. С помощью брусков и саморезов или гвоздей нужно сделать обрешетку, в которую будет вставляться утеплитель. Сверху крепим полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Далее нужно чем-то накрыть это покрытие, чтобы куры не смогли повредить утеплитель.

Потолок можно утеплить по тому же методу, что и стены. Однако важно не перекрывать вентиляционное отверстие. Оно необходимо для циркуляции воздуха и выхода аммиачного запаха.

Больше теплопотерь идет через двери и окна. Щели в них надо закрыть войлоком или резиновым уплотнителем. Окна можно затянуть пленкой.

Также понадобится дополнительный источник тепла. Самый простой вариант - повесить инфракрасную лампу или установить обогреватель

Чем утеплить курятник на зиму снаружи

Если у вас еще есть средства, то можно дополнительно заняться и внешним покрытием. Обычно для этого, как и для стен, берут минеральную вату или пенопласт и накрывают фанерой, сайдингом или досками для защиты.

Вот как утеплить курятник снаружи:

очищаем стены и обрабатываем их антисептиком;

крепим утеплитель;

закрываем влагозащитной пленкой;

обшиваем фанерой, досками или ОСБ-плитами, чтобы защитить от мышей.

Утепление курятника изнутри и снаружи создает своеобразный "сэндвич", что является самым эффективным вариантом. С ним вашим курам будут не страшны даже самые сильные морозы.

