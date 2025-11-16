Адвокат рассказала, что нужно сделать перед переводом в другую воинскую часть/подразделение.

В Украине продолжает действовать законодательная норма, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини). Адвокат уголовного права ЮК "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова рассказала в комментарии "РБК-Украина", как сейчас легально вернуться из СЗЧ.

Как вернуться из СЗЧ

Мамедова поделилась, что есть два варианта, как военному вернуться для прохождения военной службы, если он ушел в СЗЧ:

вернуться в воинскую часть/подразделение из которой военнослужащий ушел в СЗЧ;

получить отношение от другой части/подразделения и пойти туда для продолжения прохождения военной службы.

Что нужно сделать перед переводом в другую воинскую часть/подразделение

Адвокат отметила, что перед переводом в другую воинскую часть/подразделение стоит обратиться в территориальное управление Государственного бюро расследований, которое проводит досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве.

"Человеку необходимо сообщить старшему следователю группы следователей о том, что у человека имеется отношение из другой воинской части/подразделения и о том, что он или она желает вернуться для продолжения прохождения военной службы", - объяснила Мамедова.

Что может решить проблему СЗЧ в Украине

Ранее командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили рассказал, что может решить проблему СЗЧ в Украине. По его словам, служба в ВСУ по контракту, где четко будут указаны ее сроки, может снизить количество новых случаев СЗЧ.

Мамулашвили считает, что много людей уходят в СЗЧ и это связано не столько с мотивацией, а с непрофессионализмом.

