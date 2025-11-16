Пока не совсем понятно, касается ли это только нелегальных мигрантов, или также и беженцев из Украины.

Великобритания планирует резко ужесточить правила натурализации для беженцев. Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в стране, беженцам придется сперва прожить очень много лет в статусе искателя убежища с постоянным риском депортации, пишет BBC.

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд заявила, что нелегальная миграция "разрывает страну на куски". Именно поэтому в понедельник она планирует представить масштабный правительственный план по новой политике предоставления убежища беженцам.

В интервью BBC Махмуд рассказала, что беженцам придется прожить в Британии в статусе искателя убежища 20 лет вместо нынешних 5, прежде чем они смогут подать заявку на постоянное проживание. А до того их статус беженца будет пересматриваться каждые 30 месяцев: если страна происхождения в определенный момент будет признана безопасной, такого человека принудительно отправят домой.

В британском правительстве не скрывают, что эти изменения направлены на то, чтобы сделать Великобританию менее привлекательной для нелегальных мигрантов. Сейчас страна страдает от наплыва беженцев из Азии и Африки, которые нелегально попадают в Британию на лодках, пересекая Ла-Манш.

Впрочем большую часть конкретики объявят только в понедельник. В частности пока не понятно, будут ли касаться новые правила украинских беженцев. В странах ЕС они имеют отдельный статус защиты, отличный от статуса беженцев из других регионов мира. Однако Великобритания больше не является членом ЕС и не пользуется его правилами.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, президент Польши заявил, что в последний раз согласился подписать закон о денежной помощи украинским беженцам. Он хочет, чтобы в дальнейшем украинцы имели те же права и обязанности, что и остальные иностранцы.

Также мы рассказывали, что канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Зеленского позаботиться, чтобы молодые украинские мужчины больше не бежали в Германию, а вместо этого защищали собственную страну.

