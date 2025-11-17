США стягивают большую флотилию к Венесуэле: в регион вошел авианосец Ford

В рамках давления на Мадуро США ввели крупнейшую за десятилетие флотилию в Карибское море.

Авианосец США Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Отныне группировка США в регионе насчитывает более 10 боевых кораблей и около 12 тысяч военных. Как сообщило Los Angeles Times, это самое большое за десятилетие наращивание американской огневой мощи в регионе.

В центре этой демонстрационной эскадры - самый большой и современный авианосец мира Gerald R. Ford. Его экипаж состоит из четырех тысяч моряков и летчиков. Он несет десятки боевых и вспомогательных самолетов.

Это развертывание происходит на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы. В США сообщили, что начали масштабную антинаркотическую операцию "Южное копье".

Видео дня

Командующий ударной группой, контр-адмирал Пол Ланзилотта, заявил, что прибытие Ford укрепит уже значительные силы ВМС США, призванные "защищать безопасность и процветание нации от наркотерроризма в Западном полушарии". Президент Дональд Трамп также намекнул, что операция может выйти за рамки морских действий: по его словам, США планируют "остановить наркотики, которые поступают по суше".

Издание напомнило, что США продолжают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С начала сентября удары США уже уничтожили по меньшей мере 80 человек в пределах 20 атак на лодки, которые подозревают в транспортировке наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Авианосные группы США, пишет газета, традиционно используются как инструмент давления и сдерживания, ведь их самолеты способны наносить удары глубоко внутри территории противника. Хотя некоторые эксперты сомневаются, что гигантский Ford является оптимальным выбором для борьбы с наркокартелями. Однако, они признают, что его присутствие может иметь значительный психологический эффект на режим Мадуро.

Ситуация в Венесуэле - последние новости

Напомним, что 14 ноября министр войны США Пит Гегсет объявил о старте операции "Южное копье", в рамках которой США планируют бороться с торговцами наркотиками. По данным CBS, высокопоставленные военные представили президенту США Дональду Трампу "обновленные варианты" ударов по Венесуэле, но никакого решения принято пока не было.

Также эксперты считают, что администрация Трампа разработала несколько вариантов действий против Николаса Мадуро. Однако окончательный вариант пока не принят. Отмечается, что Трамп не соглашается на радикальную операцию из-за рисков для американских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: