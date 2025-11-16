До сих пор Франция передала Украине небольшое количество устаревших истребителей Mirage.

Президенты Украины и Франции во время встречи в понедельник подпишут большое военное соглашение, которое, вероятно, будет предусматривать поставки истребителей Rafale Киеву. Об этом в своем блоге пишет французский журналист Жан-Доминик Мерше - дипломатический и военный корреспондент ежедневной газеты L'Opinion.

Он ссылается на информацию, предоставленную ему Елисейским дворцом. Там в частности рассказали, что на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского будут присутствовать представители промышленности, а также будет подписан протокол о намерениях. В Елисейском дворце уточнили, что на встрече будут обсуждать истребители Rafale и их вооружение, зенитно-ракетные системы SAMP/T NG с ракетами Aster 30 B1 NT, радары GF300 и беспилотники.

"Поставка нескольких десятков истребителей Rafale может стать достаточно значительным событием, чтобы его можно было назвать "историческим". По нашей информации, это действительно будет "очень большое долгосрочное обязательство", сравнимое с тем, что недавно было объявлено между Украиной и Швецией", - пишет журналист, ссылаясь на намерение Киева приобрести более сотни шведских истребителей.

Однако, как отмечает Жан-Доминик Мерше, многое будет зависеть от того, какую форму будут иметь украинско-французские обязательства. В частности, он выразил сомнение, что Франция поделится самолетами, которые уже находятся на вооружении ее ВВС. Французские военные и так жалуются, что им самим не хватает самолетов.

По мнению журналиста, вероятен сценарий поставки Украине именно новых машин непосредственно от производителя, но это потребует времени. Речь может идти как минимум о трех годах от подписания соглашения до передачи истребителей. Особенно учитывая, что на эти самолеты и так уже стоит очередь.

Еще один важный вопрос: кто заплатит за эти самолеты.

Большая сделка с Францией: что известно

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Франция завтра должны подписать большое военное соглашение. Сам президент назвал его "историческим" и сообщил, что оно "значительно" усилит украинскую авиацию, "нашу защиту неба" и "другие оборонные способности".

Кроме того, Зеленский анонсировал на вторник свой визит в Испанию. По его словам, эта страна присоединилась к "инициативам, которые нам реально помогают". В этом контексте он упомянул тему ПВО.

