Уже с 15 ноября украинцам начнут начислять государственную помощь.

15 ноября всем украинцам начнут выплачивать 1000 гривень от Зеленского. Эта единовременная денежная помощь - зимняя поддержка - должна помочь населению в нелегкий период зимы. Получить выплату можно будет как на карту, так и наличными, а родители смогут подать заявку за детей.

Кто может получить 1000 грн от Зеленского

Деньги начислят всем украинцам, которые на момент обращения находятся на территории Украины. Помощь является одноразовой и предоставляется без дополнительных условий. В перечень тех, кто может получить зимнюю поддержку, не входят переселенцы за рубежом, а также лица без украинского гражданства.

Как оформить зимнюю поддержку в действии

Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, зимняя поддержка 2026 оформляется через приложение Дія, а деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек". Сделать это можно следующим образом:

авторизуйтесь в приложении; нажмите Сервисы - Зимняя поддержка; подайте заявку; выберите получателя выплаты - себя или ребенка (во втором случае должно загрузиться свидетельство о рождении); выберите банковский счет, на который начислят деньги; подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".

Если у вас еще нет карты кэшбека, то сначала оформите ее в одном из банков, после чего счет должен подтянуться в Дії. В целом зимняя поддержка начисляется так же, как и прошлой зимой.

Кто может получить 1000 от Зеленского на почте

При желании подать заявку на помощь можно в любом отделении Укрпочты. Это удобный способ, как получить 1000 грн пенсионерам, которые не имеют смартфонов.

Как можно потратить зимнюю поддержку

Назначение средств зависит от того, каким способом их получили. Если вы подали заявку через Дію, то на 1000 гривень можно оплатить лекарства, книги, продукты украинских производителей, коммуналку, услуги почты, благотворительность и помощь Вооруженным силам Украины.

Перечень того, на что можно потратить зимнюю еПоддержку с почты, несколько короче. Это коммунальные услуги, донаты армии и товары, которые продаются в почтовых отделениях.

Сколько действует зимняя поддержка в Украине

Несмотря на название программы, воспользоваться ею можно не только зимой. Потратить деньги можно до даты 30 июня 2026 года. Поэтому период, когда будут выплаты 1000 грн, растянется до следующего лета.

