Чтобы зимой собирать яйца десятками, пропоите птиц недорогим средством.

Каждый фермер хочет видеть своих куриц здоровыми и энергичными, а также собирать по десятку яиц каждый день. Однако зимой птицы часто становятся вялыми. Несушки начинают больше линять и нести меньше яиц.

В такой ситуации фермеры задумываются, что можно добавить в воду курам для улучшения яйценоскости. Опытные птицеводы советуют применять одно средство, которое есть на каждой кухне.

Видео дня

Что добавить в воду для курицы

Если птицы начали болеть, то в поилку следует добавить лекарства. Не пытайтесь лечить животных сами - лучше обратитесь сельскохозяйственному ветеринару. Признаки болезни могут быть разными: необычный цвет помета, линька, отсутствие аппетита и неустойчивость в ногах.

Когда с животными все в порядке, но вы просто хотите укрепить их иммунитет, можно прибегнуть к домашним препаратам. Птицеводами придуманы многие народные средства, чтобы куры неслись, но самое популярное из них - это яблочный уксус. Именно этот продукт показал хорошую эффективность.

Для чего курам в воду добавляют уксус

Птиц поят подкисленной жидкостью для повышения иммунитета, профилактики болезней, уменьшения стресса и общего увеличения яйценоскости. В яблочном уксусе содержатся различные витамины, сера, натрий, полезные аминокислоты.

Зная, что добавлять в воду курам, вы быстро заметите изменения к лучшему. Птицы начнут реже болеть. Улучшится их аппетит и качество перьев. Несушки будут гораздо больше нестись даже зимой. Некоторые птицеводы даже замечают улучшение качества яиц.

Обратите внимание - обычный столовый уксус курам давать ни в коем случае нельзя. Такая добавка не содержит ничего полезного, а лишь вредит их здоровью.

Как часто давать курам яблочный уксус

Несушек принято пропаивать три раза в год - поздней осенью, среди зимы и весной. Процедуру проводят в течение 4 дней подряд, постепенно увеличивая концентрацию раствора. При этом важно регулярно мыть поилку, чтобы в ней не скапливалась грязь.

Если птицы еще не пробовали такую добавку, то начинать рекомендуется с дозировки - чайная ложка уксуса на 1 литр воды. К концу четвертого дня количество препарата увеличивают до столовой ложки на литр.

Чем старше птицы, тем больше им добавляют средства. Чтобы усилить целебный эффект, яблочный уксус для кур несушек можно сочетать с мёдом или витаминными комплексами.

Вас также могут заинтересовать новости: