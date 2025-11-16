В организме птиц все работает так, чтобы они были легче.

Зубов у птиц нет из-за того, что "эволюция сбросила все лишнее". В то же время это не означает, что птицы не умеют жевать. Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо.

"Это одно из приспособлений к полету, потому что в организме птиц все работает так, чтобы они были легкими: кости пористые, чтобы меньше весили, перья определенной структуры, чтобы было легким, мало кишок и быстрый обмен веществ, чтобы птицы почти сразу опорожнялись", - пояснила эксперт.

Однако, говорит она, некоторые птицы, которым нужно что-то "пережевывать", например голуби и куры, заглатывают гастролиты - маленькие камешки, и с их помощью, как жернова, перемалывают зерно.

Также орнитолог оценила, насколько могут быть умны птицы. По ее словам, они могут научиться определенным командам, даже повторять слова, как попугаи, но это лишь имитация.

"Попугаи очень умные, они имитируют наши звуки, считывают интонацию, запоминают конкретные слова, но они не осваивают язык. Они могут научиться определенным командам, понимать их, как собаки, повторять, но это имитация. Вороновые птицы, тот же ворон тоже способен хорошо имитировать звуки. А сойка может даже "мяукать" и "лаять" - так дразнит котов и собак", - рассказала Кузьо.

Скворец, по ее словам, не настолько умен, как вороновые птицы или попугаи, но он имеет очень мощный вокальный аппарат и часто имитирует звуки других птиц.

"Так он как бы обогащает свою песню. Вообще, песня у птиц - это проявление агрессии. Самцы таким образом показывают, какие они "крутые". И чем интереснее будет их песня, тем больше это будет демонстрировать другим самцам, что они "круче". Это такой вокальный батл", - говорит орнитолог.

Другие интересные факты о птицах

Ранее УНИАН рассказывал, седеют ли перья птиц, когда они становятся старыми. Отмечалось, что многие птицы, в частности галки и малиновки, могут седеть. Эксперты утверждают, что есть даже некоторые доказательства того, что седые птицы становятся более привлекательными для партнеров - возможно, потому, что опыт является таким важным фактором успешного гнездования.

Также мы писали, почему люди едят мясо кур, а не голубей или лебедей. Одна из причин - в том, что курятина вкуснее других видов птицы. Но главная причина употребления курицы в пищу в том, что эти птицы не взлетают, а значит, они были доступны, и человек легко смог их одомашнить.

