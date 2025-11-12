Некоторые украинцы, которые работают в селе, могут выйти на пенсию раньше других.

Обычно пенсия в Украине выплачивается после достижения 60 лет. Однако законодательством определены исключения. Некоторые украинцы могут выйти на заслуженный отдых раньше остальных. Это касается представителей сложных и опасных профессий, а также некоторых сельских жителей.

Кому досрочно начисляется пенсия в 2025 году

Закон №1058 определяет, кто из граждан может оформить выплаты в 55 лет. Это работники сельского хозяйства, которые имеют достаточно стажа.

Досрочно пенсия в Украине начисляется таким категориям:

Мужчинам-трактористам, которые изготовляют сельскохозяйственную продукцию . Им нужно иметь не менее 30 лет рабочего стажа в целом, из которых 20 на указанной должности.

. Им нужно иметь не менее 30 лет рабочего стажа в целом, из которых 20 на указанной должности. Женщинам-машинисткам тракторов, строительных и погрузочно-разгрузочных машин на основе тракторов и экскваторов . Требование к стажу - 25 лет в общем и минимум 15 на этой работе.

. Требование к стажу - 25 лет в общем и минимум 15 на этой работе. Женщинам, которые работают доярками (в том числе на доильных установках), свинарками в предприятиях сельского хозяйства . В этой профессии нужно проработать не менее 20 лет.

. В этой профессии нужно проработать не менее 20 лет. Работницы верстаков и машин текстильной промышленности . Им требуется иметь хотя бы 20 лет стажа на такой работе.

. Им требуется иметь хотя бы 20 лет стажа на такой работе. Женщины, которые работали в сельскохозяйственном производстве и воспитали не менее 5 детей . Им пенсия по старости назначается независимо от возраста и количества проработанных лет.

Если вы интересуетесь, кому положена доплата к пенсии за работу в сельской местности, то в Украине такой нормы нет. Обитатели сел получают выплаты на одинаковых условиях с горожанами.

Однако есть один вид льготы для пенсионеров в Украине в селе - это бесплатная коммуналка. Среди тех, кто может не платить коммунальные услуги, жители сельской местности, которые до выхода на пенсию работали в сфере культуры, образования, медицины. При соблюдении всех условий их освобождают от оплаты платежек после обращения в Пенсионный фонд.

