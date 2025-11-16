Сейчас окружения Покровска нет, по всей его территории продолжаются городские бои, рассказал Прибыльнов.

Окружения Покровска нет, по всей территории населенного пункта продолжаются городские бои, чтобы не дать врагу продвигаться и закрепляться. Об этом заявил лейтенант, начальник отделения коммуникаций 155 ОМБр Артем Прибыльнов в эфире Киев24.

"Ситуация достаточно сложная. Наши ребята выполняют все возможное для того, чтобы сдержать врага. Враг продвигается небольшими группами, но давление не снижает. Сейчас идут городские бои. 155 отдельная механизированная бригада храбро держит строй и дает отпор врагу", - сказал военный.

По его словам, наши бойцы пытаются не позволить врагу выйти на Мирноградскую трассу, перерезав ее.

Видео дня

"Сейчас по всему городу идут бои для того, чтобы уничтожить врага, не дать ему закрепиться, не дать ему передвигаться, не дать ему выйти на Мирноградскую трассу, таким образом перерезав ее. То есть сейчас окружения Покровска нет, а Покровская агломерация стоит. Все воины крепко держатся", - добавил Прибыльнов.

РФ провалила срок захвата Покровска

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями сферы обороны и безопасности. По словам главы государства, Россия провалила определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин.

Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

Вас также могут заинтересовать новости: