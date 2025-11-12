Картон часто используют как мульчу или удобрение

Опытные огородники давно смирились с тем, что борьба с сорняками на участке никогда не заканчивается. Вероятно, почти каждый год появляются новые средства, призванные помочь решить эту проблему.

Мы узнали, как правильно мульчировать почву картоном, чтобы избавиться от сорняков. Хотя это далеко не новый метод, многие о нем до сих пор не знают.

Можно ли с помощью картона избавиться от сорняков

Для мульчирования обычно используют самые разные материалы, как органические, так подручные - картон, газеты, упаковочную бумагу.

Видео дня

Второй вариант позволяет с пользой применить макулатуру и не тратиться на покупную мульчу. Достаточно просто не выкидывать коробки в осенне-зимний период и на весну будет достаточно материала.

Для чего кладут картон в грядки опытные садоводы:

он сохраняет влагу в земле не хуже соломы;

предотвращает рост сорняков;

дает возможность использовать мульчу, экономя средства.

Застелите место под грядки одним слоем картона внахлест. Далее зафиксируйте покрытие с помощью камней или кирпичей и вырежьте острым ножом будущие посадочные лунки.

Можно мульчировать картоном уже посаженные грядки. Для этого картон нужно нарезать на удобные полоски и выложить их между рядами оставив небольшое пространство для полива. Выкладываем макулатуру внахлест и в результате вокруг каждого растения образуются лунки прямоугольной формы.

Кроме того, этот материал можно применять для подкормки своих культур.

Можно ли использовать картон как удобрение

Макулатуру часто используют. чтоб повысить урожайность. В первую очередь стоит упомянуть, какой картон как удобрение брать нельзя:

с глянцевым покрытием - содержит синтетические материалы, которые не будут разлагаться;

с жирными пятнами - может привлечь вредителей и будет хуже разлагаться;

с остатками химический средств (от промышленных товаров и бытовой химии);

с ламинированным покрытием - содержит пластик и не разлагается.

Теперь рассмотрим, как укладывается картон на дно грядки для удобрения почвы. Сначала макулатуру нужно подготовить. Удалите с нее все пластиковые элементы и скотч. Далее как можно сильнее измельчаем картон. Чем мельче будут кусочки, тем проще с ними будет работать и тем быстрее они будут разлагаться.

Можно либо самому нарвать или нарезать картон, либо поместить его в шредер для бумаги или садовый измельчитель.

Опрыскиваем кусочки макулатуры из пульверизатора водой и укладываем на дно грядки. Очень важно, чтобы между ними и растениями, которые вы хотите посадить, был слой земли толщиной от 20 сантиметров. Картон будет находиться ниже и постепенно перегнивать, а корни растений - расти и развиваться выше в грунте без примесей.

Вас также могут заинтересовать новости: