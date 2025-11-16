Орхидеи будут долго цвести, если знать их потребности.

Орхидеи имеют репутацию прихотливых растений, которые трудно выращивать. Однако на самом деле уход за ними несложный, просто они отличаются от других комнатных растений. Об этом пишет Better Homes & Gardens.

У многих любителей орхидей эти вазоны погибают именно потому, что те обращаются с ними, как с обычными горшечными растениями, а не как с эпифитами (эпифит - растение, которое в природе растет на других растениях, например на деревьях, используя их как опору, но не паразит), каковыми являются орхидеи.

Если вам трудно добиться длительного или повторного цветения орхидеи, возможно, вы допускаете одну из 6 ошибок? О них рассказал садовник коллекции орхидей Смитсоновского сада в Сютленде, штат Мэриленд, Джастин Кондрат.

1. Чрезмерный полив

Это самая распространенная ошибка и один из самых быстрых способов уничтожить растение, говорит Кондрат. "Люди думают, что орхидеи тропические и требуют постоянного полива, но это не так", - заверил он.

В дикой природе орхидеи часто являются воздушными растениями, которые растут на деревьях, и они эволюционно приспособлены к тому, чтобы поглощать влагу только во время дождя, а потом долго обходиться без нее, пояснил эксперт.

Если же говорить о растениях в горшках, то слишком большое количество воды приведет к тому, что корни станут коричневыми и мягкими, и это будет свидетельствовать о появлении корневой гнили. Такие корни не поглощают воду и питательных веществ, что приводит к медленной гибели орхидеи.

Чтобы не допустить переувлажнения, поливайте орхидею примерно раз в неделю - лишь когда субстрат полностью высохнет. Понять это поможет прозрачный пластиковый горшок, сквозь который видны корни. Когда они ярко-зеленые - это значит, что влага есть. Когда корни становятся серебристо-зелеными или белыми - пора полить растение.

Другой способ проверить - погрузить палец в субстрат для горшка. Если он сухой на ощупь - вашей орхидее нужна вода.

2. Неправильный горшок

Использование контейнера без дренажных отверстий приведет к неизбежной гибели орхидеи.

"Когда растение растет в горшке без отверстий, и вы его поливаете - оно оказывается в болотистом месиве. Растение тонет само. Очень важно, чтобы орхидеи были в контейнерах с дренажными отверстиями", - говорит Кондрат.

3. Неправильное освещение

Многие ставят свою орхидею где-то в центре помещения, далеко от окна, чтобы любоваться ею. Однако в этом месте орхидея не будет получать шесть часов яркого непрямого света, необходимого ей для того, чтобы цвести.

"Когда орхидея цветет, наслаждайтесь ею в течение недели, а затем дайте ей неделю постоять у освещенного окна. Когда она не цветет - поставьте ее перед окном и просто дайте ей зарядиться", - советует Кондрат.

4. Неправильная смесь для горшков

Обычная почва для горшков будет удерживать слишком много воды, поэтому корни орхидей не смогут дышать.

"Орхидеям нужна циркуляция воздуха вокруг корней. Они не хотят сидеть в переувлажненной почве", - заверил эксперт.

Он также предостерег от высадки орхидеи в чистый сфагновый мох, поскольку он удерживает много воды. Вместо этого следует использовать грубый субстрат на основе коры, который позволит воде быстро стекать с корней орхидеи.

5. Неправильная подкормка

Орхидеям нужны удобрения для цветения. Но если их будет много - это будет иметь обратный эффект, поскольку чувствительные корни растения легко обожгутся.

Садовод рекомендует использовать сбалансированное удобрение для комнатных растений в количестве 10% от рекомендованного. Подкармливать орхидею надо раз в неделю весной и летом - в пик вегетационного периода.

"Прекратите удобрять после октября, когда рост растения остановится, и начните снова удобрять ранней весной", - говорит Кондрат.

Также надо промывать орхидею раз в неделю перед тем, как подкармливать. Это необходимо для того, чтобы смыть соли, которые остались от предыдущих удобрений. Накопление соли может вызвать увядание, задержку роста и коричневые кончики листьев. Кондрат советует промывать орхидею так: поднести ее к раковине, включить воду и дать воде протекать сквозь почву в течение 10-15 секунд.

6. Недостаточная влажность воздуха

Многие орхидеи происходят из тропических лесов с влажным воздухом. Если среда становится слишком сухой, цветы преждевременно опадают, а листья сморщиваются или желтеют. Растению нужна влажность от 50 до 80%, чего трудно достичь в помещении, особенно зимой.

Кондрат советует не опрыскивать растения, а поставить горшок на галечный поддон - неглубокую миску с галькой и водой, которая едва покрывает камешки.

"Когда вода испаряется, вокруг растения создается приятный микроклимат", - говорит он.

Ранее УНИАН писал о простой манипуляции, которая позволит орхидеи цвести снова и снова. Речь идет об обрезке, которая не всегда обязательна, но иногда помогает растению восстановиться, зацвести повторно или избавиться от больных частей. Однако важно понимать, когда нужно обрезать орхидею.

