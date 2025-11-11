Чтоб правильно посеять укроп на зиму, нужно грамотно выбрать сорт и учесть все нюансы.

Пока одни огородники сомневаются, можно ли сеять укроп под зиму, другие - активно выбирают семена или уже приступили к посадке.

УНИАН разобрался, как и когда можно посеять эту зелень, чтоб весной радоваться свежим кустикам. Ранее мы рассказывали, когда сеять петрушку под зиму.

Как сажать под зиму укроп

Чтоб под зиму посеять зелень, необходимо дождаться стабильного похолодания и даже заморозков. Это можно сделать в ноябре и даже декабре.

Ориентируйтесь на погодные условия - температура воздуха должна опуститься до нуля, а на поверхности почвы - около 2-4 градусов. Первый снег также не будет помехой - просто очистите место под грядки и сейте.

Теперь подробнее рассмотрим, как посеять укроп под зиму. В первую очередь нужно правильно выбрать место. Оно должно быть открытым, где весной будет много солнца.

Далее необходимо очистить землю от сорняков, разрыхлить и внести перегной, компост или небольшое количество минерального удобрения.

Делаем бороздки глубиной около двух сантиметров. Если земля уже подмерзла, то наберите несколько ведер грунта и оставьте в теплом месте. Затем используйте его, чтоб присыпать семена.

Как выбрать, какой укроп сажать под зиму

Стоит отметить, что семена подготавливать никак не нужно. Они просто должны быть сухими и хорошего качества. На странице "Сімейний сад" эксперты поделились, какой укроп сажать под зиму и почему:

Амброзия - ароматный и сочный сорт, который не боится грибка и отличается длительным сроком урожая.

- ароматный и сочный сорт, который не боится грибка и отличается длительным сроком урожая. Грибовский - темно-зеленая и ароматная зелень, которая дает ранние всходы.

- темно-зеленая и ароматная зелень, которая дает ранние всходы. Ароматный пучок - сорт с длинными и широкими листьями и сильным ароматом. Розетки слегка приподняты, а потому зелень не будет пачкаться землей во время дождя.

- сорт с длинными и широкими листьями и сильным ароматом. Розетки слегка приподняты, а потому зелень не будет пачкаться землей во время дождя. Лесногородский - сорт с темно-зелеными листьями, который достаточно стойко противостоит болезням и долго не выпускает стрелки.

- сорт с темно-зелеными листьями, который достаточно стойко противостоит болезням и долго не выпускает стрелки. Лукуллус - очень ароматный и раннеспелый сорт. В его яркой зелени содержится большое количестве эфирных масел.

- очень ароматный и раннеспелый сорт. В его яркой зелени содержится большое количестве эфирных масел. Супердукат - этот сорт дает большое количество ароматных и нежных листьев нежно-зеленого цвета. Долго не выпускает стрелки.

Вносить в землю стоит вдвое больше семян, чем обычно. Это обезопасит вас от того, что часть из них не взойдет.

Еще одним важным этапом в том, как сажать укроп под зиму, является утепление грядок. Лучше всего их накрыть агроволокном, мульчей или даже опавшими листьями. С приходом тепла все это можно будет убрать.

