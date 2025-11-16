Дантес начал терять вес вес весной.

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес за шесть месяцев похудел с 80 килограммов до 66. Он рассказал, как ему удалось потерять вес.

В интервью NV артиста спросили, связано ли резкое похудение с проблемами со здоровьем. Дантес возразил, отметив, что был недоволен своим весом, поэтому решил сбросить лишние килограммы и стать более дисциплинированным:

"Был 80, сейчас 66. Это произошло из-за дисциплины - добавил ее в свою жизнь, и она очень помогает, особенно сейчас, в такие времена, когда важно держаться за что-то стабильное. Даже когда плохо, надо продолжать делать маленькие шаги. И, честно говоря, мне просто не нравилось, как я выглядел раньше. Сейчас нравится, и это вдохновляет продолжать заботиться о себе".

Напомним, уже длительное время ходят слухи о разрыве Дантеса с Дашей Кацуриной, с которой он начал встречаться в 2022 году. Они перестали публиковать совместные фото и видео, поэтому их фанаты быстро предположили, что пара больше не вместе.

Видео дня

По данным СМИ, Дантес и Кацурина разошлись еще в конце июня этого года. Недавно певец презентовал романтическую песню со словами "Чому вона мені сниться", в которой фанаты увидели намеки на одиночество.

Вас также могут заинтересовать новости: