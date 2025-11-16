Современная египетская кухня, хоть и не составит конкуренцию французской или японской, все равно достаточно интересная и самобытная.

Для подавляющего большинства туристов отпуск в Египте - это или пляжи, или пирамиды со Сфинксом. Иногда их сочетание. Но немногие гости страны интересуются местной кухней, и зря. Портал Lonely Planet дал исчерпывающие рекомендации относительно того, какие местные блюда стоят того, чтобы их попробовать.

Египетский фастфуд

Знакомство с египетской кухней можно начать с популярного уличного фастфуда. В этом списке эксперты упоминают такие блюда как:

та'амийя - оладьи из бобовой фасоли,

фул медамес - тушеная бобовая фасоль, приправленная тмином, обычно подается с хлебом айш балади,

миш - острый ферментированный сыр,

бейд бель бастурма - яйца с вяленой говядиной,

бетенган мехалель - маринованные баклажаны.

В Египте большое распространение получили разнообразные кебабы. Под общим термином "машвият" здесь понимают всевозможное мясо, приготовленное на углях - от курицы до говядины. Эксперты также советуют обязательно попробовать местную версию фрекаделек кюфта, которые готовят из фарша с чесноком, специями и петрушкой.

Блюда для вегетарианцев

Вегетарианцы могут попробовать в местных кафе:

баба гануш - дип из грилированных баклажанов;

самбусек - выпечка, похожая на самосу, с сыром;

фитир - слоеное тесто из самны, которое подают с медом, сливками или с соусом из соленого смешанного сыра, или пикантными начинками с говяжьим фаршем, сыром, овощным ассорти, яйцами;

кушари - смесь макарон или вермишели, риса, коричневой чечевицы, нута и жареного лука, политая пикантным томатным соусом.

Блюда из рыбы

Египет с двух сторон омывается морями, поэтому любители морепродуктов тоже не останутся здесь голодными. В местных заведениях можно найти:

морского окуня или кефаль, запеченных или приготовленных на гриле с оливковым маслом и лимоном или с пряными овощами;

лепешки с рыбой;

многочисленные блюда из креветок, моллюсков, кальмаров, осьминогов и бисарии - мелкой серебристой рыбы, которую жарят и едят целиком, но без голов.

Домашняя еда

Если вы не сторонник фастфудов, то в Египте можно попробовать и "нормальные" блюда местной кухни. В этом списке в частности стоит назвать следующие блюда:

молохия - традиционный египетский суп из джутовых листьев;

тагены - рагу на томатной основе с мясом или овощами;

фатта - смесь риса, овощей, кусков вареного мяса и поджаренной питы с чесночно-томатным соусом или йогуртом;

руз меаммар - рис со свежими сливками, молоком и самной, запеченный в глиняной печи;

махши - отварные овощи (перец, баклажаны, кабачки, помидоры), фаршированные рисом, луком, травами, специями и иногда мясом.

жареная утка, фаршированная приправленным рисом;

хамам махши - жареный голубь, фаршированный рисом.

Десерты в Египте

В Египте вы вдоволь найдете всевозможные сладкие пирожные и пудинги. Эксперты советуют обратить особое внимание на такие вкусности как:

Ом Али - египетский хлебный пудинг из слоеного теста, пропитанного подслащенным молоком и посыпанного орехами и изюмом;

басбусу - манная лепешка, пропитанная сахарным сиропом;

руз би лабан - рисовый пудинг со специями;

махаллабие - молочный заварной крем, приправленный кардамоном и розовой водой;

залабья - шарики из теста, погруженные в мед или сироп;

египетский вариант кунафы - слои теста фило, в которые завернута подслащенная сливочная или сырная начинка.

Египетские напитки

В Египте очень любят чай и кофе, поэтому с этими напитками проблем у вас не будет. Но учитывайте, что египтяне любят добавлять в чай чрезмерное количество сахара.

Среди местных традиционных напитков стоит упомянуть следующие:

сахлаб - это сливочный напиток, изготовленный из молока, сахара и измельченных клубней белых орхидей;

чай каркаде из цветов гибискуса;

сок рожкового дерева;

сок сахарного тростника;

сезонные соки из манго, гуавы и плодов пальмы дум.

