Запомните новую дату праздника и узнайте о его украинских традициях.

Святой Николай Чудотворец - один из наиболее уважаемых украинцами святых, который считается покровителем моряков, невинно осужденных и путешественников. Епископ Николай Мирликийский был реальной исторической личностью. Библия описывает его великие деяния: воскрешения умерших, помощь девушкам с приданым, подавление конфликтов.

Со временем Николай стал известным святым среди православных. Особенно его любят дети, поскольку верят, что добрый чудотворец дарит им подарки. Мы разобрались, когда будет День святого Николая по старому и новому церковному стилю, будет ли выходной и что нельзя делать.

Какого числа День святого Николая

Великого чудотворца в христианстве чествуют дважды в году. 9 мая по старому или 22 мая по новому календарю празднуется перенесение его мощей.

Основной день памяти епископа выпадает на декабрь. Ещё с детства украинцам хорошо известно, когда День святого Николая по старому календарю. Это 19 декабря, что в этом году выпадает на пятницу.

Однако в 2023 году наша православная церковь приняла новоцерковный календарь. В нем даты всех праздников отличаются на 13 дней. Теперь сменилось правило, когда День святого Николая в Украине - уже третий год мы будем отмечать его 6 декабря (выпадает на субботу).

Не зависимо от того, отмечаете ли вы 6 или 19 декабря День святого Николая, дополнительного выходного в честь него не будет. Праздник не считается государственным в Украине.

Как отметить и что нельзя делать в День святого Николая

В нашей стране этот праздник с большим нетерпением ждут дети. По украинским традициям чудотворец посещает каждый дом и приносит подарки подарки малышам. Поэтому девочки и мальчики помнят - когда в Украине День святого Николая, под подушкой стоит искать сюрприз.

Также к празднику принято посещать богослужения, встречаться с близкими и в целом совершать добрые дела. При жизни святой был известен своим бескорыстием, поэтому в день его памяти можно заняться благотворительностью. К примеру, каждый желающий может отправить подарки детям-сиротам или военным на фронте.

Важно не только знать, когда День святого Николая, но и запомнить его запреты. В большой праздник не следует тяжело работать, ругаться с родными, заниматься уборкой и рукоделием. Запрещено завидовать, желать зла другим. В этот день очень важно сплотиться и поверить в чудо - во время войны это особенно нужно.

