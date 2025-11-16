Текущие темпы производства выглядят довольно значительными.

Российская промышленность производит до 400 новых танков в год, не считая те, что восстанавливаются после хранения. Заметно намерение агрессора восстановить танковые войска, считают аналитики.

Еще в октябре специалисты аналитического агентства Janes сообщали, что на "Уралвагонзаводе" ежегодно выпускают до 250 танков Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" выпускает до 150 танков Т-80БВМ. Это, если не считать танки более старых модификаций, которые не выпускаются с нуля, но снимаются с баз хранения.

По оценкам экспертов, в течение 2022-2025 годов общее количество имеющихся в российской армии танков типа Т-72Б3 сократились с 1200 до 1100 единиц, тогда как количество Т-90М выросло с 50 до 200, а Т-80БВМ - со 100 до 280 единиц. Это общий результат, учитывающий не только новое производство и снятые с консервации машины, но также огромные потери танков на фронте за это же время.

"Все упомянутые выше типы танков имеют ряд общих деталей, что обеспечивает унифицированное производство, которое в свою очередь способствует повышению эффективности производства. Но параллельное производство нескольких типов ОБТ может отражать скорее унаследованный советский менталитет, где государство в первую очередь ориентируется на масштаб, а не оптимизацию и эффективное использование ресурса", - пишут аналитики Janes.

Отдельно эксперты обратили внимание на количество российских подразделений, на вооружении которых стоят танки именно этих новых версий. Так, на начало 2022 года лишь два подразделения российской армии имели в своем распоряжении танки Т-90М "Прорыв", теперь же их "около 20". Танками Т-80БВМ перед войной были вооружены 4 подразделения, теперь их 23. Что касается танков Т-72Б3, то у них соответственно - 35 и 53 подразделения.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express, изучив данные, собранные проектом Janes, отмечает, что Россия, похоже, не планирует отказываться от массового применения танков на поле боя, даже несмотря на их очевидную уязвимость перед современными ударными дронами.

Как писал УНИАН, Северная Корея резко сократила поставки артиллерийских боеприпасов в Россию. По подсчетам ГУР, за все время россияне получили около 6,5 миллионов корейских снарядов, однако из-за исчерпания складских запасов, объемы поставок упали вдвое в текущем году.

Также мы рассказывали, что по итогам 2025 года производство управляемых авиабомб (КАБов) в России может достичь 120 тысяч. Кроме того, до конца года будет изготовлено около 500 КАБов с реактивным двигателем, способных лететь на расстояние до 200 км.

