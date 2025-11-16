Также президент Финляндии высказался об отношениях между Трампом и Зеленским.

Срыв встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште является стратегической ошибкой РФ. Об этом сказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

Известно, что решение об отмене такого саммита было принято после телефонного разговора между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Стубба, во время этого разговора Рубио, скорее всего, понял, что "русские не уступили ни на йоту", поэтому "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни сделки, ни чего-то другого".

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", - отметил финский лидер.

Также президент Финляндии высказался об игре в гольф с Трампом и отметил, что это для него стало "дверцей", которая помогла наладить связь с американским лидером.

Стубб считает, что несмотря на то, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют "бурные отношения", он и другие лидеры Европы могут помочь стать мостом между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", - заверил политик.

Лидер Финляндии также добавил, что когда речь идет о Путине, то только один человек должен вести с ним публичные переговоры, а именно президент США.

По мнению Стубба, Европейский Союз вряд ли сможет открыть прямой канал коммуникации с российским диктатором в ближайшее время.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште - что известно

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит в Будапеште сорвали "подковерные доклады" Трампу. Также он отметил, что РФ надеется на воздержание США от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине.

"Трамп получал "подковерные (манипулятивные - УНИАН) доклады", после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште", - сказал Лавров.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит Трампа и Путина в Будапеште все равно состоится. Он заверил, что такая встреча есть в повестке дня.

"То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", - добавил политик.

