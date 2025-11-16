Украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич, который потерял руку на войне с российскими захватчиками, продолжает восстанавливаться после ранений.
Сын известного телеведущего регулярно делится с подписчиками видео и фото из спортзала. На этот раз он опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором делает на перекладине упражнение "уголок", а также подтягивается и отжимается.
Видео сопровождается песней группы Бумбокс "Живий". Подписчики защитника оставили комментарии с восхищением его силой духа:
"Сил вам, выдержки и здоровья! Вы - мощь!".
"Гордость украинской нации".
"Это стимул! Молодец!".
"Друг, ты - лучший мотиватор".
"Мне кажется, что это на грани невозможного".
Как известно, 28-летний оператор, режиссер и видеограф является сыном известного телеведущего Константина Грубича. Летом этого года во время боевого задания на фронте Ярослав получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали руку. Он также на некоторое время потерял слух из-за контузии.