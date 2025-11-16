Подписчики восхищаются силой духа мужчины.

Украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич, который потерял руку на войне с российскими захватчиками, продолжает восстанавливаться после ранений.

Сын известного телеведущего регулярно делится с подписчиками видео и фото из спортзала. На этот раз он опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором делает на перекладине упражнение "уголок", а также подтягивается и отжимается.

Видео сопровождается песней группы Бумбокс "Живий". Подписчики защитника оставили комментарии с восхищением его силой духа:

"Сил вам, выдержки и здоровья! Вы - мощь!".

"Гордость украинской нации".

"Это стимул! Молодец!".

"Друг, ты - лучший мотиватор".

"Мне кажется, что это на грани невозможного".

Как известно, 28-летний оператор, режиссер и видеограф является сыном известного телеведущего Константина Грубича. Летом этого года во время боевого задания на фронте Ярослав получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали руку. Он также на некоторое время потерял слух из-за контузии.

Вас также могут заинтересовать новости: