Некоторые виды подушек нельзя стирать, однако они все еще нуждаются в регулярном уходе.

Подушки, как и постельное белье, тесно контактируют с человеческим телом, однако многие забывают их регулярно стирать и чистить. В результате может появиться неприятный запах, от которого сложно избавиться. Кроме того, грязные подушки способны вызывать аллергию.

Ранее мы рассказывали, как постирать подушки.

Как удалить запах с подушек, не стирая их

Эксперт по клинингу и владелец компании Mary's Kitchen Flour Sack Towels Аллен Сивлак поделился с изданием Mirror эффективным методом, как освежить подушку без стирки. Для этого нужно взять два домашних средства, которые есть у многих на полке, - уксус и пищевую соду.

Видео дня

Снимите с подушки наволочку и, если есть, протектор. Посыпьте ее со всех сторон пищевой содой. Смешайте обычный белый уксус с водой в равных пропорциях. Залейте его в пульверизатор и обработайте поверх соды.

Оставляем так на полчаса, а затем пылесосом или обычной щеткой убираем остатки очищающих средств. Далее нужно вынести подушку проветриваться на улице, если позволит погода. Солнечный свет оказывает дезинфицирующее влияние, что тоже поможет с устранением запахов.

Также можно добавить в воду пару капель эфирного масла и опрыскать подушку, чтоб придать ей аромат свежести. Хорошо для этого подойдет лаванда, чайное дерево и эвкалипт. Можно также подобрать вариант, который будет успокаивать вас и способствовать засыпанию.

Этот метод не сработает, если у вас подушки из пены, которые не любят влагу. Поэтому очень важно ознакомиться с информацией от производителя.

Если на поверхности подушки есть пятна, а постирать ее вы не можете, то подойдет локальная очистка. Для нее нужно смешать моющее средство или немного мыла с водой. В этом растворе смачиваем губку или салфетку из микрофибры и протираем загрязнение.

Когда ткань станет чистой, снимаем сухой тканью остатки раствора с поверхности и хорошо просушиваем ее.

Не стоит забывать и про очистку пылесосом. Воспользуйтесь насадкой для обивки и хорошенько пройдитесь ею по подушке. Мощный пылесос поможет убрать пыль и поверхностную грязь.

Теперь рассмотрим, как проветрить подушку. Это является самым эффективным методом, если стирка исключена. Нужно вынести подушку на балкон, на улицу (если хорошая погода) или просто оставить ее возле открытого окна. Время от времени взбивайте подушку руками для лучшей вентиляции.

Существуют и другой метод, как убрать неприятный запах с перьевых подушек. Чтоб их освежить, пройдитесь по ним утюгом с функцией пара или отпаривателем. Это убьет всех микробов и позволит термически обработать перья. Далее очень важно полностью просушить подушку. Малейшая влага вернет аромат затхлости.

Вас также могут заинтересовать новости: