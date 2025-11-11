Рассказываем, почему существует распространенная ошибка касательно даты Дня студента и когда нужно отмечать этот праздник в Украине.

Каждый год молодежь отмечает День студента в Украине. При этом многие все еще путают и не знают, когда же отмечается эта дата. В быту используются сразу два варианта - в январе и в ноябре.

На самом деле украинским учащимся вузов подходит только один из них. Мы разобрались, когда на самом деле будет День студента 2025 в Украине, а какая дата не имеет к нам отношения.

Почему День студента 25 января

Очень многие отмечают праздник в этот день, однако это распространенная ошибка. Как оказалось, 25 января - это официальная дата чествования студентов в России.

Также у них есть обоснованная причина, почему День студента и Татьянин день в один день. Это дата создания Московского университета в 1755 году и день памяти мученицы Татьяны (Римской) по календарю старого стиля. Уже в 1860 году был подписан царский указ о всероссийском статусе праздника студентов.

В то же время у украинцев и остального мира есть своя дата.

Когда День студента в Украине на самом деле

В нашей стране учащиеся отмечают одновременно украинский и международный день студента - 17 ноября. Стоит запомнить именно эту дату как точную.

В отличие от российской даты, история международной носит трагический характер. Его учредили в честь событий, которые произошли в Чехии в период Второй Мировой войны.

Прага в это время была под оккупацией нацистских солдат. Осенью 1939-го студенты и преподавательский состав устроили мирное шествие в годовщину основания своего государства (Чехословакии). Ответ был очень жестоким. Во время разгона участников демонстрации одного человека подстрелили, в результате чего он умер. Мирное мероприятие после гибели парня переросло в акцию протеста.

В ответ на это 17 ноября оккупанты окружили студгородок и задержали в общежитиях более тысячи учащихся. Всех этих студентов отправили в концлагеря. При этом девятерых участников протеста казнили.

В память об этих молодых студентах и отмечается международный праздник. Со временем дата была признана в большинстве стран мира. В Украине ее учредили в 1999 году президентским указом.

