Ситуация остается сложной и нестабильной, говорят в энергокомпании.

Ситуация в украинской энергетике остается крайне сложной из-за российских ракетно-дронных ударов, которые не прекращаются. Поэтому в понедельник, 17 ноября, в Украине сохранятся веерные отключения электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", меры по ограничению потребителей запланированы в большинстве регионов. Для бытовых потребителей в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 4 очередей. Также в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании предупреждают, что время и объем ограничений могут меняться. Также в "Укрэнерго" просят украинцев экономно потреблять электричество в часы его подачи.

Видео дня

В свою очередь компания ДТЭК начала публиковать графики для отдельных регионов:

Отключения света в Украине

Как писал УНИАН, вчера днем российские дроны атаковали энергообъект в Нежине, что на Черниговщине. С тех пор ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах остаются без света.

Энергетический эксперт Григорий Плачков отметил, что из-за российских ударов по энергетике украинские атомные электростанции работают в "стрессовых" условиях. При этом последствия возможного прямого попадания российской ракеты в действующий реактор вообще невозможно спрогнозировать, говорит он.

Вас также могут заинтересовать новости: